ആധാർ പരിശോധിച്ച ശേഷം മദ്യം നൽകിയാൽ മതി, ബാറുകൾക്ക് കർശന നിർദേശം നൽകി എക്സൈസ് മന്ത്രി, ലംഘിച്ചാൽ ലൈസൻസ് കട്ടാകും
നെടുമ്പാശ്ശേരി മിനികൂപ്പര് അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മന്ത്രിയുടെ നിര്ദേശം.
സംസ്ഥാനത്തെ ബാറുകളില് മദ്യപിക്കാനെത്തുന്നവരുടെ ആധാര് കാര്ഡ് പരിശോധിച്ച് വയസ് വ്യക്തമായതിന് ശേഷമെ മദ്യം നല്കാവു എന്ന കര്ശന നിര്ദേശവുമായി എക്സൈസ് മന്ത്രി എം ലിജു. 23 ആണ് മദ്യം നിയമപരമായി വാങ്ങാനാകുന്ന കുറഞ്ഞ പ്രായം. ഇത് കര്ശനമായി പാലിക്കണമെന്നാണ് നിര്ദേശം. നെടുമ്പാശ്ശേരി മിനികൂപ്പര് അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മന്ത്രിയുടെ നിര്ദേശം. 23 വയസിന് താഴെയുള്ളവര്ക്ക് മദ്യം നല്കുന്നത് ഗുരുതരമായ നിയമലംഘനമാണെന്നും അത് പാലിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം പൂര്ണ്ണമായും ബാര് ലൈസന്സികള്ക്കാണെന്നും മന്ത്രി ഓര്മ്മിപ്പിച്ചു.
നിയമപ്രകാരം മദ്യം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി 23 വയസ്സാണ്. ഇതില് താഴെയുള്ളവര്ക്ക് മദ്യം നല്കുന്നത് ഗുരുതരമായ നിയമലംഘനമാണെന്നും അത് പാലിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം പൂര്ണ്ണമായും ബാര് ലൈസന്സികള്ക്കാണെന്നും മന്ത്രി ഓര്മ്മിപ്പിച്ചു.
പ്രായപരിധി ലംഘിച്ചാല് ബാര് ലൈസന്സ് റദ്ദാക്കും
പ്രായപരിധി പാലിക്കുന്നതില് ബാറുകള് വരുത്തുന്ന വീഴ്ച വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ബാറുകളുടെ ലൈസന്സ് റദ്ദാക്കുന്നതടക്കമുള്ള ശിക്ഷാനടപടികള് സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ പുതിയ എക്സൈസ് നയം നവംബര് മാസത്തില് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.