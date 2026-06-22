അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- പെട്ടെന്ന് പനിവരാറുണ്ടോ, വിറ്റാമിന് സി കുറവാണ്!
- പകർച്ചവ്യാധിയിൽ വിറച്ച് കേരളം; 13 ദിവസത്തിനിടെ 41 മരണം
- കേരളത്തിനു പനിക്കുന്നു; മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണം പാളിയത് തിരിച്ചടിയായി
- ലോകകപ്പ് ഉത്സവമാക്കി മാറ്റും, സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ആവേശം, ഇന്ത്യയിൽ മറ്റെങ്ങും ഇല്ലാത്ത ഫുട്ബോൾ ഭ്രാന്ത് കേരളത്തിനെങ്ങനെ കിട്ടി ?
- മണ്സൂണ് എത്തുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ പനി പടരുന്നു; സര്ക്കാര് ആശുപത്രികളില് ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം പേര്
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മാത്രം ഏഴ് പനി മരണം
പകർച്ചവ്യാധി മരണം സംസ്ഥാനത്ത് ദിനംപ്രതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്
സംസ്ഥാനത്ത് പനി മരണം ഉയരുന്നു. ഇന്ന് മാത്രം ഏഴ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എലിപ്പനി ബാധിച്ച് മൂന്ന് പേരും ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച് ഒരാളും ഇൻഫ്ളുവൻസ ബാധിച്ച് രണ്ട് പേരും മരിച്ചു. അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം മൂലം ഒരാളും മരിച്ചു.
പകർച്ചവ്യാധി മരണം സംസ്ഥാനത്ത് ദിനംപ്രതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരുമാസത്തിനിടെ 87 പേരാണ് പകർച്ചവ്യാധി മൂലം സംസ്ഥാനത്ത് മരിച്ചത്.