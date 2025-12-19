സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
വെള്ളി, 19 ഡിസംബര് 2025
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ളക്കേസില് എ പത്മകുമാറിനെതിരെ നടപടി എടുക്കാത്തത് തിരഞ്ഞെടുപ്പില് തിരിച്ചടിയായെന്ന് സിപിഎം പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റില് വിമര്ശനം. ഇത് എതിരാളികള് ആയുധമാക്കിയെന്നും നടപടിക്ക് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റില് വിമര്ശനം ഉണ്ടായി.
അതേസമയം ശബരിമല സ്വര്ണ്ണ മോഷണക്കേസിലെ നാലാം പ്രതിയും ദേവസ്വം ബോര്ഡ് മുന് സെക്രട്ടറിയുമായ ജയശ്രീയുടെ അറസ്റ്റ് സുപ്രീം കോടതി താല്ക്കാലികമായി തടഞ്ഞു. ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അവര് മുന്കൂര് ജാമ്യത്തിനായി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
ജസ്റ്റിസ് ദീപങ്കര് ദത്തയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബെഞ്ചാണ് അവരുടെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചത്. അവരുടെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷയില് പ്രധാനമായും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പരാമര്ശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് പരിഗണിച്ച ശേഷം, കോടതി അറസ്റ്റില് നിന്ന് ഇടക്കാല സംരക്ഷണം നല്കി. ജനുവരി 8, 9 തീയതികളില് അവര് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നില് ഹാജരാകണം പക്ഷേ ആ സമയത്ത് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന് പാടില്ല.