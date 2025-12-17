ബുധന്‍, 17 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
കൊച്ചി മേയർ സ്ഥാനത്തിനായി കോൺഗ്രസിൽ പിടിവലി, ദീപ്തി മേരി വർഗീസിനെതിരെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ബുധന്‍, 17 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (13:03 IST)
കൊച്ചി മേയര്‍ സ്ഥാനത്തിനായി കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ പിടിവലി. കെപിസിസി സെക്രട്ടറി ദീപ്തി മേരി വര്‍ഗീസ് മേയറാകുന്നത് തടയാന്‍ പാര്‍ട്ടിയിലെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കള്‍ നീക്കം തുടങ്ങി. പാര്‍ലമെന്ററി പാര്‍ട്ടി യോഗത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം നോക്കി മേയറെ തീരുമാനിക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. ദീപ്തി മേരി വര്‍ഗീസ്, ഷൈനി മാത്യു, വി കെ മിനിമോള്‍ എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് കൊച്ചിയുടെ പുതിയ മേയര്‍ സ്ഥാനത്തിനായി ഉയര്‍ന്ന് കേള്‍ക്കുന്നത്. കെപിസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയില്‍ ദീപ്തി മേരി വര്‍ഗീസിനാണ് ആദ്യ പരിഗണന.

ലത്തീന്‍ സമുദായത്തിന് സ്വാധീനമുള്ള നഗരമെന്ന നിലയില്‍ മിനിമോള്‍, ഷൈനി മാത്യു എന്നിവരില്‍ ആരെയെങ്കിലും പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് ദീപ്തി മേരി വര്‍ഗീസിനെ എതിര്‍ക്കുന്നവരുടെ ആവശ്യം. കെപിസിസി, എഐസിസി തലങ്ങളില്‍ ദീപ്തിക്കുള്ള സ്വാധീനത്തെ മറികടക്കാനാണ് കൗണ്‍സിലര്‍മാരുടെ തലയെണ്ണിയുള്ള തീരുമാനം വേണമെന്ന് ഈ നേതാക്കള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം തര്‍ക്കം നീണ്ടാല്‍ രണ്ടര വര്‍ഷം വീതം മേയര്‍ സ്ഥാനം വീതിച്ചുനല്‍കുന്നതടക്കം പരിഗണനയിലേക്ക് വരും.

ക്രിസ്ത്യന്‍ വിഭാഗത്തില്‍ നിന്നാണ് മേയറെങ്കില്‍ ഹിന്ദു വിഭാഗത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഡെപ്യൂട്ടി മേയറെ നിയോഗിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും ചര്‍ച്ചകളുണ്ട്. മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് കെവിപി കൃഷ്ണകുമാര്‍, യുവ കൗണ്‍സിലര്‍ ദീപക് ജോയി എന്നിവരാണ് സാധ്യതാപട്ടികയില്‍ മുന്നില്‍.



