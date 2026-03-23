വയനാട്ടില്‍ വീടിന് തീപിടിച്ച് വൃദ്ധന്‍ മരിച്ചു, ഭാര്യക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 23 മാര്‍ച്ച് 2026 (12:46 IST)
കല്‍പ്പറ്റ: വയനാട് സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരിയില്‍ വീട്ടില്‍ ഉണ്ടായ തീപിടുത്തത്തില്‍ വയോധികന്‍ മരിച്ചു. സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ കൃഷ്ണന്‍കുട്ടിയാണ് മരിച്ചത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഭാര്യയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റു. ഇവരെസുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരിയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത്. ഇവര്‍ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോഴാണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെന്ന് കരുതുന്നു. കിടപ്പുമുറി ഉള്‍പ്പെടെ പല ഭാഗങ്ങളും പൂര്‍ണ്ണമായും കത്തിനശിച്ചു. തീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും, ഷോര്‍ട്ട് സര്‍ക്യൂട്ട് മൂലമാകാം അപകടമുണ്ടായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.


