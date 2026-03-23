മൈസൂരുവിൽ ബസ് അപകടം, നാല് മലയാളികൾ മരിച്ചു, അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് കോഴിക്കോട്- ബെംഗളുരു സ്ലീപ്പർ ബസ്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified തിങ്കള്, 23 മാര്ച്ച് 2026 (09:50 IST)
മൈസൂരുവിന് സമീപം മലയാളി യാത്രക്കാര് സഞ്ചരിച്ച സ്വകാര്യ ബസ് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തില് നാല് മലയാളികള് മരിച്ചു. ഇന്ന് പുലര്ച്ചെയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
അപകടത്തില് പരിക്കേറ്റ മുപ്പതിലധികം പേരെ മൈസൂരുവിലെ കെ.ആര് ആശുപത്രിയിലും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലുമായി പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കോഴിക്കോട് നിന്ന് ബെംഗളുരുവിലേക്ക് പോയ സ്ലീപ്പര് ബസാണ് അപകടത്തില്പ്പെട്ടത്.
കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഫര്ഹാന്, മാഹി സ്വദേശി സുല്ഫിക്കര്, ബെംഗളുരുവില് ജോലി ചെയ്യുന്ന സക്കീര്, റഷീദ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. പി കെ ട്രാവല്സിന്റെ ബസ് മൈസുരു എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയിലെ ചന്നടപ്പട്ടണ പുട്ടപ്പനതൊഡിക്ക് സമീപത്ത് വെച്ചാണ് അപകടത്തില്പ്പെട്ടത്. ബസ് ഡിവൈഡറില് തട്ടി മറിയുകയായിരുന്നു. ഡ്രൈവര് ഉറങ്ങിപോയതിനെ തുടര്ന്നാണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.