ഞായര്‍, 21 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

വയനാട്ടില്‍ ആദിവാസികളുടെ തലവനെ കടുവ കടിച്ചുകീറി കൊന്നു

കബനി നദിയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന കണ്ണാരം പുഴയ്ക്ക് സമീപമാണ് സംഭവം. കടുവ ഇയാളെ കാട്ടിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോയി.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 20 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (19:39 IST)
വയനാട്: പുല്‍പ്പള്ളിയിലെ ദേവര്‍ഗദ്ദ ഗ്രാമത്തില്‍ താമസിക്കുന്ന കൂമന്‍ എന്ന 65 വയസ്സുകാരനെ കടുവ കടിച്ചു കൊന്നു. സഹോദരിയോടൊപ്പം നദീതീരത്ത് വിറക് ശേഖരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. കബനി നദിയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന കണ്ണാരം പുഴയ്ക്ക് സമീപമാണ് സംഭവം. കടുവ ഇയാളെ കാട്ടിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോയി.

കൂമനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരി രക്ഷപ്പെട്ടു. കൂമന്‍ പ്രദേശത്തെ ആദിവാസി തലവനായിരുന്നു. ജനവാസ മേഖലയില്‍ കടുവ ഭീഷണി ഗുരുതരമായിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു. വനം വകുപ്പും പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തി കടുവയെ പിടികൂടാനുള്ള നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ നാട്ടുകാര്‍ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :