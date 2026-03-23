വികസന മുരടിപ്പിന്റെ ഇരുണ്ടകാലം; യുഡിഎഫിനെ കടന്നാക്രമിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

രേണുക വേണു|
Last Modified തിങ്കള്, 23 മാര്ച്ച് 2026 (10:59 IST)
കേരളത്തെ പുരോഗതിയുടെ അടുത്തതലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് എൽഡിഎഫ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. മതനിരപേക്ഷതയും ജനാധിപത്യമൂല്യങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നാടിന്റെ പുരോഗതിയും ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമവും സാധ്യമാക്കുന്ന തുടർച്ച ഉറപ്പിക്കാൻ ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി അണിനിരക്കുന്ന ചരിത്ര സന്ദർഭമാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
വികസനവും ജനക്ഷേമവുമാണ് എൽഡിഎഫ് ജനങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ വെക്കുന്ന ചർച്ചാവിഷയം. അസത്യം പ്രചരിപ്പിച്ചും വർഗീയതയെ കൂട്ടുപിടിച്ചും ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വലതുപക്ഷം. പത്ത് വർഷം മുൻപത്തെ യുഡിഎഫ് ഭരണകാലം കെടുകാര്യസ്ഥതയുടെയും ദുർഭരണത്തിന്റെയും കാലമായിരുന്നെന്നും പിണറായി വിജയൻ ഓർമപ്പെടുത്തി.
ഇപ്പോൾ 18 വയസ് പൂർത്തിയായി വോട്ടുചെയ്യാനെത്തുന്ന തലമുറയ്ക്ക് പത്തുകൊല്ലം മുമ്പത്തെ ദുരനുഭവങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടാകണമെന്നില്ല. സമസ്ത മേഖലകളിലും മുരടിപ്പിന്റെ കാഴ്ചയായിരുന്നു അന്ന്. സമ്പൂർണ തകർച്ചയാണ് യുഡിഎഫ്
കേരളത്തിന് സമ്മാനിച്ചത്. നിയമന മരവിപ്പ്, പൊതുമേഖലയുടെ തകർച്ച, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അടച്ചുപൂട്ടൽ, അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച ഭരണസംവിധാനം, കാർഷിക വ്യാവസായിക രംഗങ്ങളിലെ മുരടിപ്പ്, വ്യവസായങ്ങൾ കടന്നുവരുന്നതിലെ വൈമുഖ്യം, അതിഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക തകർച്ച, വാർഷിക പദ്ധതികളുടെ സ്തംഭനം, മൂലധനച്ചെലവിനു ഫണ്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള വികസനമരവിപ്പ്, ഫണ്ടിന്റെ പിൻബലമില്ലാത്ത ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ, നികുതി
നികുതിയേതര വരുമാനങ്ങൾ ഉയർത്താൻ ഭരണനടപടിയില്ലാത്ത അവസ്ഥ...ഇങ്ങനെ പോകുകയായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ. യുഡിഎഫ് കാലത്ത് 18 മാസം വരെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ ലഭിക്കാതായെന്നും പിണറായി ഓർമപ്പെടുത്തി.