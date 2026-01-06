സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 6 ജനുവരി 2026 (11:33 IST)
പിണറായി വിജയന് വീണ്ടും മത്സരിക്കുമെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പോടെ കോണ്ഗ്രസ് ഛിന്നഭിന്നമാകുമെന്നും സിപിഎം നേതാവ് എ കെ ബാലന്. സിപിഎമ്മിലെ രണ്ട് ടേം വ്യവസ്ഥ അനിവാര്യ ഘട്ടങ്ങളില് മാറ്റുമെന്നും വ്യവസ്ഥകള് ഇരുമ്പുലക്ക അല്ലെന്നും പിണറായി വിജയന് മത്സരിക്കുന്നത് എല്ഡിഎഫിന് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും എ കെ ബാലന് പറഞ്ഞു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് നേതൃത്വം നല്കുന്നയാള് അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയാകും. ഫലം വരുമ്പോള് കോണ്ഗ്രസ് ഛിന്നഭിന്നമായി പോകുമെന്നും യുഡിഎഫിന്റെ 100 സീറ്റ് എന്ന മോഹം മലര്പ്പൊടിക്കാരന്റെ സ്വപ്നമാണെന്നും എ കെ ബാലന് പറഞ്ഞു. അതേസമയം വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന് ന്യൂനപക്ഷത്തെ അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ലീഗിനെയാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി വിമര്ശിക്കുന്നതെന്നും ബാലന് പറഞ്ഞു.
സിപിഐയും വെള്ളാപ്പള്ളിയും തമ്മിലുള്ള തര്ക്കം അവരുടെ കാര്യമാണെന്നും ശബരിമല കേസില് പ്രതികളായ സിപിഎം നേതാക്കള്ക്കെതിരെ ഉചിതമായ ഘട്ടത്തില് നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും വിഷയം തിരഞ്ഞെടുപ്പില് എല്ഡിഎഫിനെ ബാധിക്കില്ലെന്നും ബാലന് പറഞ്ഞു.