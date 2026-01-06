രേണുക വേണു|
K Surendran: സ്ഥാനാര്ഥി നിര്ണയത്തില് തമ്മിലടിച്ച് ബിജെപി. സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറും മുന് അധ്യക്ഷന് കെ.സുരേന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള തര്ക്കം രൂക്ഷമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്ഥാനാര്ഥി നിര്ണയത്തിലാണ് ബിജെപിക്കുള്ളില് സ്ഥിതി വഷളായിരിക്കുന്നത്.
മേയര് സ്ഥാനം ലഭിക്കാത്തതില് ഇടഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന ആര്.ശ്രീലേഖയ്ക്കു നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് വട്ടിയൂര്ക്കാവില് സ്ഥാനാര്ഥിത്വം നല്കാന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് വട്ടിയൂര്ക്കാവില് താന് മത്സരിക്കുമെന്ന നിലപാടിലാണ് സുരേന്ദ്രന്. ആര്എസ്എസിന്റെ പിന്തുണയും സുരേന്ദ്രനാണ്. ഇതോടെ ശ്രീലേഖ വട്ടിയൂര്ക്കാവില് മത്സരിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പായി.
നേരത്തെ മേയര് സ്ഥാനാര്ഥിയെ തീരുമാനിക്കുന്നതിലും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറും സുരേന്ദ്രനും തമ്മില് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീലേഖയെ മേയറാക്കാന് രാജീവ് തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും സുരേന്ദ്രന്റെയും ആര്എസ്എസിന്റെയും ഇടപെടലിനെ തുടര്ന്ന് മേയര് സ്ഥാനം വി.വി.രാജേഷിലേക്ക് എത്തി. എ ക്ലാസ് മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാര്ഥികളെ തീരുമാനിക്കുന്നതില് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന പല പേരുകളോടും സുരേന്ദ്രന് ഇതിനോടകം വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോഴേക്കും ബിജെപിയിലെ ഭിന്നത മൂര്ച്ഛിക്കാനാണ് സാധ്യത.