സംസ്ഥാനത്തിന് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം, വൈദ്യുതി വകുപ്പിന് അറിയില്ല; വി.ഇ.എച്ച് കരാർ ദുരൂഹം !
സംസ്ഥാന ഖജനാവിന് വലിയ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന വി.ഇ.എച്ച് ഗ്ലോബൽ ഇന്ത്യയുമായുള്ള വൈദ്യുതി കരാർ. എന്താണ് ഈ കരാറിന്റെ യഥാർഥ പ്രശ്നം?
ഈ കരാറിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം സംസ്ഥാനത്തിന് വലിയ ബാധ്യതയുണ്ടാക്കുമെന്നതാണ്. മൂന്നോ നാലോ രൂപയ്ക്ക് കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ഒരു യൂണിറ്റ് ലഭിക്കുമെന്നിരിക്കെ 11 രൂപയ്ക്കാണ് വി.ഇ.എച്ച് ഗ്ലോബൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 200 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി സംസ്ഥാന സർക്കാർ വാങ്ങുന്നത്. അതായത് ഒരു യൂണിറ്റിൻമേൽ കേരളത്തിന് നഷ്ടം എട്ട് രൂപ ! 200 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിക്ക് കോടികളുടെ നഷ്ടം ! കേരളത്തെ കുത്തുപാളയെടുപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച് തന്നെയാണ് സതീശൻ ഈ കരാറുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്.
വി.ഇ.എച്ച് കരാറിലെ അടുത്ത ദുരൂഹത റെഗുലേറ്ററി കമ്മിഷന്റെ അനുമതി ഇല്ല എന്നതാണ്. റെഗുലേറ്ററി കമ്മിഷന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി ഇല്ലാതെ അധിക തുകയ്ക്ക് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ വൈദ്യുതി വാങ്ങിയാൽ റെഗുലേറ്ററി കമ്മിഷന് രേഖകൾ സഹിതം കെ.എസ്.ഇ.ബി അപേക്ഷ നൽകണം. അതും ഇവിടെ ലംഘിക്കപ്പെട്ടു. കമ്മിഷന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി ഇല്ലാതെ, ടെൻഡർ നടപടിയില്ലാതെ അധിക തുകയ്ക്ക് വൈദ്യുതി വാങ്ങുമ്പോൾ സതീശന്റെ ലാഭമെന്താണ്?
വൈദ്യുതി വകുപ്പോ കെ.എസ്.ഇ.ബിയോ അറിയാതെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശന്റെ ഓഫീസ് വഴിയാണ് വി.ഇ.എച്ച് ഗ്ലോബലുമായുള്ള ഇടപാട് നടക്കുന്നത്. വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് ഇതൊന്നും തനിക്ക് അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകഴുകി കളഞ്ഞു. എങ്കിൽ പിന്നെ വൈദ്യുതി മന്ത്രിയായി സണ്ണി ജോസഫ് തുടരുന്നതിൽ എന്താണ് അർത്ഥം? സംസ്ഥാനത്തിന് വലിയ നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് വി.ഇ.എച്ച് കരാറിനെ എതിർത്ത് കെ.എസ്.ഇ.ബി സർക്കാരിന് നോട്ട് നൽകിയതാണ്. എന്നാൽ ഈ നോട്ട് ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ എറിഞ്ഞ് സതീശൻ കരാറുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് വി.ഇ.എച്ച് കരാർ അടിമുടി ദുരൂഹമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നത്. ഈ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പുറത്തുവിടണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ വി.ഡി.സതീശൻ ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല. കരാർ ദുരൂഹമെന്ന് അടിവരയിടുന്നതാണ് സതീശന്റെ ഈ മൗനം..! Also Read: 'ചെറിയൊരു ശത്രുത പോലെയുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മള് വിടോ'; ധനുഷുമായുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മമ്മൂട്ടി