  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. VD Satheesan Sangh Parivar Connection
Written By WEBDUNIA
Last Updated : Monday, 16 November 2026 (13:03 IST)

ഭരണം സതീശൻ, പിടിമുറുക്കി സംഘപരിവാർ; കേരളം ജാഗ്രതൈ !

VD Satheesan, Sangh Parivar, VD Satheesan Sangh Parivar Connection, Satheesan and Sangh parivar, Satheesan Sanghi
Written By: WEBDUNIA
Updated: Mon, 16 Nov 2026 (13:03 IST)
google-news
വി.ഡി.സതീശൻ ഭരണത്തിൽ സംഘപരിവാർ പിടിമുറുക്കുമ്പോൾ കേരളം ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ചരിത്രത്തിൽ കേട്ടുകേൾവി ഇല്ലാത്ത വിധം സംഘപരിവാർ പോഷക സംഘടനയ്ക്ക് അവരുടെ സ്‌കോളർ എക്‌സാം നടത്താൻ കേരളത്തിൽ അനുമതി ലഭിച്ചത് അതീവ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ്. 
 
എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്തും ഇത്തരത്തിൽ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ പിടിമുറുക്കാൻ സംഘപരിവാർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനെ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ ശക്തമായി പ്രതിരോധിച്ചു. ഭരണം മാറി യുഡിഎഫ് എത്തിയതോടെ ആർഎസ്എസ് പോഷക സംഘടനകൾ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ 'അഴിഞ്ഞാടുകയാണ്'. 
 
സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിൽ 'മയിൽപ്പീലി' സ്‌കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷ നടത്താൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയതും സംഘപരിവാർ പ്രീണനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. 'മയിൽപ്പീലി' മാസികയുടെ 'യങ് സ്‌കോളർ എക്‌സാം' നടത്താനാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അനുമതി നൽകിയത്. വിവാദമായതോടെ ഈ ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കേണ്ടിവന്നു. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയിട്ടും 'ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല' എന്നുപറഞ്ഞ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി തടിയൂരി. ചലച്ചിത്ര താരം ഉണ്ണി മുകുന്ദനെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറാക്കി, സംഘപരിവാറിന്റെ സംഘടനയായ ദേശീയ അധ്യാപക പരിഷത്തുമായി (NTU) സഹകരിച്ചാണ് ഈ പരീക്ഷ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ദേശീയ അധ്യാപക പരിഷത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി അനൂപ് കുമാറിനാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ അനുമതി നൽകിയത്. യുപി, ഹൈസ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്കായി 'യങ് സ്‌കോളർ എക്സാം' എന്ന പേരിലാണ് സ്‌കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതി. സംഘപരിവാർ പോഷക സംഘടനയായ ബാലഗോകുലത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് മയിൽപ്പീലി. ഗാന്ധി ഘാതകരെ പോലും മഹത്വവത്കരിക്കാൻ മടിയില്ലാത്തവരാണ് ഈ സ്‌കോളർ എക്‌സാമിന്റെ നടത്തിപ്പുക്കാർ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുട്ടികളിൽ ചെറുപ്പത്തിലെ വർഗീയ വിദ്വേഷം കുത്തിനിറയ്ക്കാനുള്ള സംഘപരിവാർ ശ്രമത്തിനു സതീശൻ സർക്കാർ കുടപിടിച്ചുകൊടുക്കുകയാണെന്ന് പറയേണ്ടിവരും. Also Read: 'എന്റെ മകന്റെ പേര് യാത്ര, മമ്മൂട്ടി സാറിന്റെ സിനിമയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനമായതാണ്,' - ധനുഷ്
അടുത്ത ലേഖനം
ദളിതർ ശക്തർ, 2027ൽ ബിജെപിയെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് തൂത്തെറിയും, ഉത്തർപ്രദേശിൽ പ്രചാരണം ശക്തമാക്കി അഖിലേഷ് യാദവ്

'ശ്രമിച്ചത് വൻ കൊള്ളയ്ക്ക്'; സതീശനെതിരെ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണമോ? ആഞ്ഞടിച്ച് പിണറായി വിജയൻ

'ശ്രമിച്ചത് വൻ കൊള്ളയ്ക്ക്'; സതീശനെതിരെ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണമോ? ആഞ്ഞടിച്ച് പിണറായി വിജയൻജിഎൻഎ വൈദ്യുതി കരാറിലൂടെ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ശ്രമിച്ചത് വൻ കൊള്ളയ്ക്ക്. കരാർ വിവാദമായതോടെ അതിൽ നിന്ന് പിൻവലിഞ്ഞ് സർക്കാർ തടിതപ്പി. കൃത്യസമയത്ത് പ്രതിപക്ഷം നടത്തിയ ഇടപെടലാണ് വൻ കൊള്ളയിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ രക്ഷിച്ചത്.

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ രക്ഷിതാക്കൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി, ബസുകളുടെ സമയക്രമം മാറ്റുന്നതും പരിഗണനയിൽ - ഗതാഗതമന്ത്രി

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ രക്ഷിതാക്കൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി, ബസുകളുടെ സമയക്രമം മാറ്റുന്നതും പരിഗണനയിൽ - ഗതാഗതമന്ത്രികുട്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ രക്ഷിതാക്കള്‍ വാഹനം വില്‍ക്കാന്‍ തയ്യാറാകണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യ മൊത്തം അലഞ്ഞാലും സായിയെ പോലെ ഒരു സീതയെ കണ്ടെത്താനാവില്ല, വിമർശനങ്ങളിൽ പിന്തുണയുമായി ധനുഷ്

ഇന്ത്യ മൊത്തം അലഞ്ഞാലും സായിയെ പോലെ ഒരു സീതയെ കണ്ടെത്താനാവില്ല, വിമർശനങ്ങളിൽ പിന്തുണയുമായി ധനുഷ്സീതയുടെ വേഷം സായ് പല്ലവി അവതരിപ്പിച്ചതിനെ പറ്റി പല വിമര്‍ശനങ്ങളും ചര്‍ച്ചകളും നടക്കുന്നുണ്ട്.

ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം സൈനികമായി അവസാനിച്ചുവെന്ന് ട്രംപ്, കരാർ സാധ്യത തുറക്കുന്നോ?

ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം സൈനികമായി അവസാനിച്ചുവെന്ന് ട്രംപ്, കരാർ സാധ്യത തുറക്കുന്നോ?ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം സൈനികമായി അവസാനിച്ചെന്നും ഞങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ തുടരുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ഇസ്രായേലിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായി, നെതന്യാഹു പുറത്തേക്ക്: ഐസൻകോട്ട് - അറബ് പാർട്ടി സഖ്യത്തിന് സാധ്യത

ഇസ്രായേലിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായി, നെതന്യാഹു പുറത്തേക്ക്: ഐസൻകോട്ട് - അറബ് പാർട്ടി സഖ്യത്തിന് സാധ്യതആര്‍ക്കും തന്നെ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത നിലയില്‍ അറബ് പാര്‍ട്ടികളുടെ പിന്തുണയാകും സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതില്‍ പ്രധാനമാവുക.

ബിൽക്കിസ് ബാനു കേസ്: രണ്ട് പ്രതികളുടെ ജീവപര്യന്തം മരവിപ്പിച്ചു

ബിൽക്കിസ് ബാനു കേസ്: രണ്ട് പ്രതികളുടെ ജീവപര്യന്തം മരവിപ്പിച്ചു2002-ലെ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിനിടെ ഹിന്ദുത്വ തീവ്രവാദികൾ ബിൽക്കിസ് ബാനുവിനെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത കേസിൽ രണ്ട് പ്രതികളുടെ ജീവപര്യന്തം തടവ് സുപ്രീം കോടതി താത്കാലികമായി മരവിപ്പിച്ചു. ബിപിൻ ചന്ദ്ര ജോഷി, പ്രദീപ് മോർധിയ എന്നീ കുറ്റവാളികൾക്കാണ് കോടതിയിൽ നിന്ന് അനുകൂലമായ വിധി.

എഐ വിതരണശൃംഖല ചൈനയിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതമാക്കാൻ യുഎസ്, കൂട്ടായ്മയിൽ ഇന്ത്യയും

എഐ വിതരണശൃംഖല ചൈനയിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതമാക്കാൻ യുഎസ്, കൂട്ടായ്മയിൽ ഇന്ത്യയുംഎ ഐ അത്യാധുനിക സെമികണ്ടക്ടര്‍ ചിപ്പുകള്‍ തുടങ്ങിയ നിര്‍ണായകമായ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ വിതരണ ശൃംഖല ചൈനയില്‍ നിന്നും സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ള യുഎസിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ രൂപീകരിച്ച ആഗോള കൂട്ടായ്മയില്‍ പങ്കാളിയായി ഇന്ത്യയും.

സകലതിനും വില കൂടുന്നു; വെള്ളുത്തുള്ളി 350 കടന്നു, ഇടപെടാതെ സർക്കാർ

സകലതിനും വില കൂടുന്നു; വെള്ളുത്തുള്ളി 350 കടന്നു, ഇടപെടാതെ സർക്കാർവി.ഡി.സതീശൻ സർക്കാർ വിപണിയിൽ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ നടത്താത്തത് കേരളത്തിൽ വൻ വിലക്കയറ്റമുണ്ടാക്കുന്നു. അവശ്യ സാധനങ്ങൾക്ക് വില റോക്കറ്റ് പോലെ കുതിക്കുകയാണ്.

ഉള്ളി വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇനി കണ്ണുനിറയും, കിലോയ്ക്ക് വില 200നോട് അടുക്കുന്നു, വെളുത്തുള്ളിയും റെക്കോർഡിലേക്ക്

ഉള്ളി വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇനി കണ്ണുനിറയും, കിലോയ്ക്ക് വില 200നോട് അടുക്കുന്നു, വെളുത്തുള്ളിയും റെക്കോർഡിലേക്ക്വ്യാപാരികളെയും ഉപഭോക്താക്കളെയും ഒരുപോലെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ് വിപണിയിലെ ഈ വില വര്‍ധന. തമിഴ്നാട്ടില്‍ നിന്നുള്ള ഉള്ളിയുടെ വരവ് കുറഞ്ഞതാണ് ഈ വിലവര്‍ധനവിന് കാരണം.

നൃത്തമോ പാട്ടോ പാടില്ലെന്ന് പറയാനാകുമോ?, ഡിജെ പാർട്ടികളോട് മാത്രം എന്തിന് വിരോധം : ഹൈക്കോടതി

നൃത്തമോ പാട്ടോ പാടില്ലെന്ന് പറയാനാകുമോ?, ഡിജെ പാർട്ടികളോട് മാത്രം എന്തിന് വിരോധം : ഹൈക്കോടതിപള്ളികളിലും അമ്പലങ്ങളിലും ആളുകള്‍ നൃത്തം ചെയ്യാറില്ലെ?, നൃത്തം ലഹരി ഉപയോഗത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് എങ്ങനെ പറയാനാകും തുടങ്ങി നിരവധി ചോദ്യങ്ങളാണ് കോടതി ഉന്നയിച്ചത്.