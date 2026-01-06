സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 6 ജനുവരി 2026 (10:07 IST)
യുഎസ് സൈനിക നടപടിയില് വെനിസ്വേലയുടെ ചൈനീസ് നിര്മ്മിത വ്യോമ പ്രതിരോധ റഡാറുകള് പൂര്ണ്ണമായും പരാജയപ്പെട്ടു. ഇത് അമേരിക്കന് വിമാനങ്ങള്ക്കും ഹെലികോപ്റ്ററുകള്ക്കും തലസ്ഥാനമായ കാരക്കാസിലേക്ക് ചെറുത്തുനില്പ്പില്ലാതെ പ്രവേശിക്കാന് അനുവദിച്ചു. റിപ്പോര്ട്ടുകള് പ്രകാരം, ചൈനീസ് JYL-1 ലോംഗ്-റേഞ്ച് 3D നിരീക്ഷണ റഡാറിനും JY-27A ആന്റി-സ്റ്റെല്ത്ത് റഡാറിനും ഒരു യുഎസ് വിമാനത്തെ പോലും കണ്ടെത്താന് കഴിഞ്ഞില്ല.
വെനിസ്വേലയുടെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളുടെ പരാജയം യുഎസ് പ്രത്യേക സേനയ്ക്ക് 'ഓപ്പറേഷന് അബ്സൊല്യൂട്ട് റിസോള്വ്' നടത്താന് സാധിച്ചു. ഈ സമയത്ത് വെനിസ്വേലന് പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മഡുറോ പിടിക്കപ്പെട്ടു. അമേരിക്കന് ഹെലികോപ്റ്ററുകളും വിമാനങ്ങളും ഒരു വ്യോമ പ്രതിരോധ വെടിവയ്പ്പും നേരിടാതെ കാരക്കാസിലേക്ക് പറന്നതായി റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. വെനിസ്വേലയുടെ റഡാറിന്റെയും വ്യോമ പ്രതിരോധ ശൃംഖലയുടെയും പൂര്ണ്ണമായ തകര്ച്ചയായിരുന്നു പ്രധാന കാരണം.
പരാജയപ്പെട്ട റഡാറുകളില് ഇവ ഉള്പ്പെടുന്നു:
JYL-1 റഡാര്: 300-470 കിലോമീറ്റര് വരെ ദൂരപരിധിയുള്ള ഒരു ചൈനീസ് നിര്മ്മിത ദീര്ഘദൂര 3D നിരീക്ഷണ റഡാര്.
JY-27A റഡാര്: 300-500 കിലോമീറ്റര് വരെ ദൂരപരിധിയുള്ള എ35 പോലുള്ള സ്റ്റെല്ത്ത് വിമാനങ്ങളെ കണ്ടെത്തുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു മീറ്റര്-വേവ് ആന്റി-സ്റ്റെല്ത്ത് റഡാര്.
റഷ്യന് നിര്മ്മിത S-300, Buk-M2 മിസൈല് സംവിധാനങ്ങള് എന്നിവ ഉള്പ്പെടുന്ന വിശാലമായ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ റഡാറുകള്.
ഈ റഡാറുകള്ക്ക് 75 കിലോമീറ്റര് അകലെ നിന്ന് യുഎസ് F35 യുദ്ധവിമാനങ്ങളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാന് കഴിയുമെന്ന് ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങള് നേരത്തെ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, യുഎസ് ആക്രമണ
സമയത്ത്, അവ പൂര്ണ്ണമായും പ്രവര്ത്തനരഹിതമായിരുന്നു.