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പാലക്കാട് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കിടയിലേക്ക് ട്രക്ക് ഇടിച്ചുകയറി; ഒരാള് മരിച്ചു, നാല് പേര്ക്ക് പരിക്ക്
പാലക്കാട്: ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ പാലക്കാട് മുണ്ടൂരില് വിദ്യാര്ത്ഥി സംഘത്തിന് നേരെ ട്രക്ക് ഇടിച്ചുകയറി ഒരു കോളേജ് വിദ്യാര്ത്ഥി മരിച്ചു. നാല് പേര്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. യുവക്ഷേത്ര കോളേജിലെ രണ്ടാം വര്ഷ ബിസിഎ വിദ്യാര്ത്ഥിയായ മുഹമ്മദ് ഫര്ഹാനാണ് മരിച്ചത്.
ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടെ ഒമ്പതാം മൈല് ഭാഗത്തുവെച്ചാണ് അപകടം നടന്നത്. പാലക്കാട് നിന്ന് ചെര്പ്പുളശ്ശേരിയിലേക്ക് ആശുപത്രി മാലിന്യം കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്ന ട്രക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. സമീപത്തെ പള്ളിയില് ജുമുഅ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്ന യുവക്ഷേത്ര കോളേജിലെ നാല് വിദ്യാര്ത്ഥികളാണ് അപകടത്തില്പ്പെട്ടത്. റോഡരികിലൂടെ നടന്നുപോകുകയായിരുന്ന വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ മേലേക്ക് ട്രക്ക് പാഞ്ഞുകയറുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തില് റോഡരികിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന പ്രദേശവാസിയായ ഒരാള്ക്കും പരിക്കേറ്റു.
മുഹമ്മദ് ഫര്ഹാനെ ഒലവക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചെങ്കിലും ഡോക്ടര്മാര് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. പിന്നീട് മൃതദേഹം പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പരിക്കേറ്റ മറ്റ് വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെയും നാട്ടുകാരന്റെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നാണ് വിവരം. ഈ ഭാഗത്ത് മുന്പും പലതവണ അപകടങ്ങള് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും സുരക്ഷാ നടപടികള്ക്കായി പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും അധികൃതര് നടപടിയെടുത്തില്ലെന്നും നാട്ടുകാര് ആരോപിച്ചു.