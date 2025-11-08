സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 8 നവംബര് 2025 (19:24 IST)
തൃശൂര്: വിവാഹത്തര്ക്കങ്ങള് മൂലമുള്ള കേസുകള് സംസ്ഥാനത്തെ കുടുംബ കോടതികളില് പെരുകുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ 39,067 ദമ്പതികള് വേര്പിരിയാന് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ വര്ഷം ജൂണ് 30 വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് ആറ് മാസത്തിനുള്ളില് കുടുംബ കോടതികളില് 25,856 കേസുകള് ഫയല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
വേര്പിരിയാന് തയ്യാറായി കോടതിയില് എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം ഓരോ വര്ഷവും വര്ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരില് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച പോലും ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാത്ത ദമ്പതികളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കൂടുതലാണ്.
തിരുവനന്തപുരം കോടതിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് കേസുകള് (ആറ് മാസത്തിനുള്ളില്) ഫയല് ചെയ്തത്. 3,307 കേസുകള്. 2020 ല് കോടതികളില് 18,886 കേസുകള് ഫയല് ചെയ്തപ്പോള് ഈ വര്ഷത്തെ ആദ്യ ആറ് മാസാവസാനത്തോടെ പുതിയ കേസുകളുടെ എണ്ണം 25,856 ആയി.
കോടതികള് മുന്കൈയെടുത്ത് ചര്ച്ച ചെയ്ത് തര്ക്കം പരിഹരിക്കാന് ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല് അത്തരം ശ്രമങ്ങളില് അഞ്ച് ശതമാനം പോലും വിജയിക്കുന്നില്ല. അവരില് ഭൂരിഭാഗവും കോടതികളില് എത്തുന്നത് വഴിപിരിയാന് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയും തിരുത്താന് കഴിയാത്തവരുമായാണ്. അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് പരാജയപ്പെടുമ്പോഴാണ് കേസുകള് ആരംഭിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് 35 കുടുംബ കോടതികളും രണ്ട് അധിക കുടുംബ കോടതികളുമുണ്ട്.