രേണുക വേണു|
Last Modified ശനി, 8 നവംബര് 2025 (11:19 IST)
ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് മറികടന്ന് ഗുരുവായൂര് ക്ഷേത്രത്തില് വീണ്ടും റീല്സ് ചിത്രീകരണം. ക്ഷേത്രം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ പരാതിയില് കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശി ജസ്ന സലീം എന്ന യുവതിക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. നേരത്തെയും ജസ്ന ഗുരുവായൂര് ക്ഷേത്രത്തില് റീല്സ് ചിത്രീകരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ജസ്ന മുന്പ് റീല്സ് ചിത്രീകരിച്ച സമയത്താണ് നടപ്പുരയില് റീല്സ് ചിത്രീകരിക്കരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിറക്കിയത്. ഓഗസ്റ്റ് 28നാണ് റീല്സ് ചിത്രീകരിച്ചത്. സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ പോസ്റ്റ് ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടതിനെ തുടര്ന്ന് നവംബര് അഞ്ചിനാണ് പരാതി നല്കിയത്.
ഗുരുവായൂര് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കിഴക്കേ നടപ്പുരയിലെ ഭണ്ഡാരത്തിനു മുകളിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തില് കടലാസ് മാല അണിയിച്ച് വിഡിയോ എടുത്ത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് ജസ്നക്കെതിരെ ഏപ്രിലില് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു.
മതപരമായ ചടങ്ങുകളോ വിവാഹങ്ങളോ ഒഴികെ നടപ്പുരയില് വിഡിയോ ചിത്രീകരിക്കരുതെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി നിര്ദേശം. ഈ വിലക്ക് നിലനില്ക്കുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും ചിത്രീകരണം നടത്തിയത്.