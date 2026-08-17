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  4. A Section of leaders opposes MV govindan over move to lower age limit of DYFI
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 17 August 2026 (11:47 IST)

ഡിഫൈഎഫ്ഐയിലെ പ്രായപരിധി കുറച്ചത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരെ തള്ളാനോ?, എം വി ഗോവിന്ദനെതിരെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ

പാര്‍ട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ നിര്‍ദേശം പാര്‍ട്ടി തീരുമാനമല്ലെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കള്‍ പറയുന്നത്.

MV Govindan Master - CPIM
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (11:40 IST)
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ഡിവൈഎഫ്‌ഐ ഭാരവാഹികളുടെ പ്രായപരിധിയില്‍ സിപിഐഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദനെതിരെ ഡിവൈഎഫ്‌ഐയിലെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കള്‍. പ്രായപരിധി 38 വയസ്സെന്ന നിലയിലേക്ക് മാറ്റം വരുത്തിയത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരെ തള്ളാനാണ് പ്രായപരിധി കുറച്ചതെന്നാണ് വിമര്‍ശനം. കഴിഞ്ഞദിവസം എം വി ഗോവിന്ദന്‍ വിളിച്ചുചേര്‍ത്ത ഫ്രാക്ഷന്‍ യോഗത്തിലാണ് നിര്‍ദേശം.
 
പാര്‍ട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ നിര്‍ദേശം പാര്‍ട്ടി തീരുമാനമല്ലെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കള്‍ പറയുന്നത്. ഡിവൈഎഫ്‌ഐയുടെ കേന്ദ്രനേതാക്കള്‍ അടക്കം പലരും 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരാണ്. തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് സിപിഐഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റാണ്. നിലവില്‍ 40 വയസ്സാണ് ഡിവൈഎഫ്‌ഐയുടെ പ്രായപരിധി. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ചിന്ത ജെറോമിനെ ഡിവൈഎഫ്‌ഐയുടെ പുതിയ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റാക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായ എം വി ഗോവിന്ദനായിരുന്നു ഫ്രാക്ഷന്‍ യോഗത്തില്‍ പാനല്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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