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  4. I have only one father and that is prime minister modi says pc george
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 17 August 2026 (11:34 IST)

എനിക്ക് ഒറ്റ തന്തയേയുള്ളു, അത് നരേന്ദ്രമോദി, ഒരു കാരണവശാലും ബിജെപി വിട്ടുപോകില്ലെന്ന് പി സി ജോർജ്

തനിക്ക് ഒരു തന്തയേയുള്ളു, അത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് പി സി ജോര്‍ജ്.

PC George, Prime minister Modi, BJP, Kerala politics, Kerala News
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (11:36 IST)
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തനിക്ക് ഒരു തന്തയേയുള്ളു, അത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് പി സി ജോര്‍ജ്. ഒരു കാരണവശാലും താന്‍ ബിജെപി വിട്ടുപോകില്ലെന്നും മുസ്ലീം തീവ്രവാദികള്‍ തന്നെ 2 തവണ കൊല്ലാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും രക്ഷകരായി വന്നത് ആര്‍എസ്എസ്- ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകരാണെന്നും പി സി ജോര്‍ജ് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാര്‍ട്ടി മാറുന്ന പ്രശ്‌നമില്ല. തീവ്രവാദികള്‍ എല്ലാ മതത്തിലുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ മുസ്ലീങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ അത് കൂടുതലാണെന്നും പി സി ജോര്‍ജ് പറഞ്ഞു.
 
കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ എ ക്ലാസ് മണ്ഡലങ്ങളില്‍ ബിജെപി നാലരക്കൊടി രൂപ വീതം ചെലവഴിച്ചെന്നും പൂഞ്ഞാര്‍ മണ്ഡലത്തിനായി ലഭിച്ച നാലരക്കോടിയില്‍ തട്ടിപ്പ് നടന്നെന്നും ബിജെപി മധ്യമേഖല ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സജി കുരിക്കാട് പണം മുക്കിയെന്നും പി സി ജോര്‍ജ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. പരാമര്‍ശം വിവാദമായതോടെ അതെല്ലാം തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലമാണെന്ന് പി സി ജോര്‍ജ് പിന്നീട് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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