വെള്ളി, 26 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
കൊച്ചി കഴിഞ്ഞു, പൊട്ടിത്തെറി തൃശൂരില്‍; നിയുക്ത മേയറിനെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ് കൗണ്‍സിലര്‍

നിജിയെ സമരങ്ങളിലൊന്നും കാണാറില്ല. നിജിയും ഭര്‍ത്താവും പെട്ടിയും കൊണ്ട് ആരെയോ കാണാന്‍ പോയിയെന്ന് പലരും പറയുന്നുണ്ട്

രേണുക വേണു| Last Modified വെള്ളി, 26 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (08:56 IST)

തൃശൂരിലെ നിയുക്ത മേയര്‍ നിജി ജസ്റ്റിനെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ് കൗണ്‍സിലര്‍ ലാലി ജെയിംസ്. നഗരത്തിലെ എണ്‍പത് ശതമാനം ആളുകളും താന്‍ മേയര്‍ ആകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. മൂന്ന് ദിവസം മുന്‍പ് ഡിസിസിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ച ശേഷം മൂന്ന് ടേമുകളില്‍ ഒരെണ്ണം തരാമെന്ന് നേതാക്കള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നതായും ലാലി തുറന്നടിച്ചു.

' മൂന്ന് ദിവസം മുന്‍പ് എന്നെ ഡിസിസിയിലേക്കു വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു. എം.പി.വിന്‍സെന്റ്, ടി.എന്‍.പ്രതാപന്‍, ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് എന്നിവരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മൂന്ന് ടേമുകളില്‍ രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ ടേം മേയര്‍ ആക്കാമെന്ന് നേതാക്കള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ആദ്യത്തെ ഒരു ടേം എനിക്ക് വേണമെന്നും അത് ഒരു വര്‍ഷമായാലും കുഴപ്പമില്ലെന്നും അടുത്ത നാല് വര്‍ഷം വേറെ ഒരാളെ തുടര്‍ച്ചയായി മേയര്‍ ആക്കണമെന്നും ഞാന്‍ പറഞ്ഞു,'

' നിജിയെ സമരങ്ങളിലൊന്നും കാണാറില്ല. നിജിയും ഭര്‍ത്താവും പെട്ടിയും കൊണ്ട് ആരെയോ കാണാന്‍ പോയിയെന്ന് പലരും പറയുന്നുണ്ട്. കാശ് കൊടുത്താണ് നിജി മേയര്‍ ആയതെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കാനുണ്ട്. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കില്‍ അത് പണമാണ്. കെ.സി.വേണുഗോപാലിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് യോഗം നിജിയുടെ വീട്ടിലാണ് നടന്നിരുന്നതെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്,' ലാലി ആരോപിച്ചു.


