സസ്പെൻഷൻ ഇരുട്ടിൻ്റെ മറവിലെടുത്ത നടപടി, ഭയപ്പെടുന്നില്ല; ആരോപണത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്ന് ലാലി ജെയിംസ്

തൃശൂർ: പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ വിമർശനമുന്നയിച്ചതിന് തന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത കെപിസിസി തീരുമാനത്തെ സന്തോഷപൂർവം സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും തൃശൂരിലെ കൗൺസിലറുമായ ലാലി ജെയിംസ്. സസ്പെൻഷനെ ഭയപ്പെടുന്ന ആളല്ല താൻ. മരണം വരെ കോൺഗ്രസുകാരിയായി തുടരുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. നിലവിലെ മേയർ നിജി ജസ്റ്റിനെതിരായ ആരോപണങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്നും മഹിളാ കോൺഗ്രസിലും പാർട്ടിയിലും വർഷങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന പരിചയമുള്ള തന്നെയും സുബി ബാബുവിനെയും പോലുള്ള മുതിർന്നവരെ തഴഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്നും ലാലി ജെയിംസ് ചോദിച്ചു.
വിഷയത്തിൽ തന്റെ ഭാഗം കേൾക്കാനോ വിശദീകരണം തേടാനോ പാർട്ടി തയ്യാറാകാതെ രാത്രി വൈകി ഇരുട്ടിൻ്റെ മറവിലാണ് തന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം പാർട്ടി എടുത്തതെന്ന് ലാലി ആരോപിച്ചു. പുറത്താക്കാനും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും തിരിച്ചെടുക്കാനുമുള്ള അവകാശം പാർട്ടിക്കുണ്ടെന്നിരിക്കെ നിലവിലെ നടപടി നീതിപൂർവമല്ലെന്നും ലാലി വ്യക്തമാക്കി. നിജി ജസ്റ്റിൻ പലതവണ പണവുമായി പലയിടങ്ങളിലേക്ക് പോയത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്നും കോൺഗ്രസുകാരിയായി തുടരാൻ തനിക്ക് അംഗത്വത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് പോലുമില്ലാതെയാണ് തനിക്കെതിരായ നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നും ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പക്വതയില്ലായ്മയാണ് നടപടിക്ക് പിന്നിലെന്നും ലാലി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
മേയർ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ പ്രഥമപരിഗണനയിലുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ലാലി ജെയിംസ്. ഡോ. നിജി ജസ്റ്റിനെ മേയറായി കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ് വിമർശനവുമായി ലാലി രംഗത്തെത്തിയത്. പണം കൈപ്പറ്റിയാണ് മേയർ പദവിയിൽ നിന്നും തന്നെ തഴഞ്ഞതെന്ന ഗുരുതര ആരോപണമായിരുന്നു ലാലി ജെംയിസ് ഉന്നയിച്ചത്. പാർട്ടിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഫണ്ട് ആവശ്യമാണെന്നും പണം നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡിസിസ അധ്യക്ഷൻ ജോസഫ് ടാജറ്റ് തന്നെ വിളിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ പണമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതോടെ പാർട്ടി ഫണ്ടോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുത്തുവെന്ന് സംശയമുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു ലാലിയുടെ ആരോപണം. അതേസമയം ലാലിയുടെ ആരോപണങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നും പറയേണ്ടത് പാർട്ടി പറയുമെന്നുമായിരുന്നു നിജിയുടെ പ്രതികരണം.