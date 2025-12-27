ശനി, 27 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

പോറ്റിയും പിണറായിയും ഒന്നിച്ചുള്ള ചിത്രം പങ്കുവച്ചു; മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് കസ്റ്റഡിയില്‍

ശബരിമല സ്വര്‍ണ മോഷണക്കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഒന്നിച്ചുള്ള എഐ നിര്‍മ്മിത ചിത്രം

police
police
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 27 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (14:52 IST)
കോഴിക്കോട്: ശബരിമല സ്വര്‍ണ മോഷണക്കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഒന്നിച്ചുള്ള എഐ നിര്‍മ്മിത ചിത്രം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവെച്ച കേസില്‍ കെപിസിസി രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി അംഗവും ജില്ലയിലെ മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ എന്‍ സുബ്രഹ്മണ്യനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
നേരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി അദ്ദേഹത്തെ വിളിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഹാജരായില്ല. ഇതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ചേവായൂര്‍ പോലീസ് അദ്ദേഹത്തെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കലാപത്തിന് പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ചതിന് സുബ്രഹ്മണ്യനെതിരെ പോലീസ് സ്വമേധയാ കേസെടുത്തിരുന്നു. വീട്ടില്‍ നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സുബ്രഹ്മണ്യനെ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.

താന്‍ പങ്കുവെച്ച ചിത്രം ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് ഏജന്‍സിയുടെ ചിത്രമല്ലെന്ന് സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ പറഞ്ഞു. താന്‍ പങ്കുവെച്ച ചിത്രം യഥാര്‍ത്ഥമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പുറത്തിറക്കിയ വീഡിയോയില്‍ നിന്നാണ് ഇത് എടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും പോസ്റ്റ് പിന്‍വലിക്കില്ലെന്നും തനിക്കെതിരെ നിയമനടപടി ഉണ്ടായാല്‍ നേരിടുമെന്നും സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ വ്യക്തമാക്കി. പോലീസ് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്താല്‍ സന്തോഷത്തോടെ ജയിലിലേക്ക് പോകുമെന്നും സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ പറഞ്ഞു.

'പിണറായി വിജയനും ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഇത്രയും ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിന് കാരണമെന്തായിരിക്കും?' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് ഇരുവരും ഒരുമിച്ചുള്ള ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം അത് ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് ഏജന്‍സി നിര്‍മ്മിച്ചതാണെന്ന് സിപിഎം നേതാക്കള്‍ പറഞ്ഞു. ഒരു ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയും ഒരുമിച്ച് നില്‍ക്കുന്ന വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും മറ്റുള്ളവരെയും വീഡിയോയില്‍ കണ്ടു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :