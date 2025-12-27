രേണുക വേണു|
Last Updated:
ശനി, 27 ഡിസംബര് 2025 (14:22 IST)
തൃശൂർ: മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കൂട്ടരാജി പ്രഖ്യാപിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എട്ട് യുഡിഎഫ് വാർഡ് അംഗങ്ങൾ. വിമതരെ തിരിച്ചെടുത്ത നടപടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് രാജി. മിനിമോൾ, ശ്രീജ, സുമ ആന്റണി, അക്ഷയ് സന്തോഷ്, ലിന്റോ പള്ളിപറമ്പൻ, സിജി രാജേഷ്, സിബി പൗലോസ്, നൂർജഹാൻ നവാസ് എന്നിവരാണ് രാജിവെച്ച അംഗങ്ങൾ. പാർട്ടി നേതൃത്വം മറ്റത്തൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയോടും പ്രവർത്തകരോടും കാണിച്ച നീതികേടിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രാജിവെക്കുന്നുവെന്നാണ് അംഗങ്ങളുടെ വിശദീകരണം.
അതേസമയം ബിജെപി പിന്തുണയോടെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണം യുഡിഎഫ് വിമതപക്ഷം നേടി.
24 അംഗങ്ങളുള്ള പഞ്ചായത്തിൽ സ്വതന്ത്രയായി ജയിച്ച ടെസ്സി ജോസ് കല്ലറക്കൽ പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. എട്ട് കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളുടേയും നാല് ബിജെപി അംഗങ്ങളുടേയും പിന്തുണയോടെയാണ് ടെസ്സി ജോസ് കല്ലറക്കൽ വിജയിച്ചത്.
എൽഡിഎഫ് ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്താണ് മറ്റത്തൂർ. പഞ്ചായത്തിൽ പത്ത് അംഗങ്ങളാണ് എൽഡിഎഫിനുള്ളത്. കോൺഗ്രസിന് എട്ട് അംഗങ്ങളും ബിജെപിക്ക് നാല് അംഗങ്ങളുമുണ്ട്. രണ്ട് കോൺഗ്രസ് വിമതരും ജയിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ എട്ട് അംഗങ്ങളും ഡിസിസി അധ്യക്ഷന് രാജിക്കത്ത് കൈമാറിയത്.