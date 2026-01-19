'അയാളുടെ മരണത്തിന് ആ സ്ത്രീ മാത്രമല്ല ഉത്തരവാദി'; ദീപക് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തില്‍ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ പ്രതികരണം

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 19 ജനുവരി 2026 (17:46 IST)
സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രചരിച്ച വീഡിയോയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഒരാള് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തില് പ്രതികരണവുമായി ഡബ്ബിംഗ് ആര്ട്ടിസ്റ്റും നടിയുമായ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി. ഒരു ആരോപണം വൈറലാകുമ്പോള്, ഒരു ജീവിതം നിശബ്ദമായി തകര്ന്നുവീഴാമെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി തന്റെ സോഷ്യല് മീഡിയ പേജിലൂടെ തന്റെ പ്രതികരണം പങ്കുവെച്ചു. കുറ്റകൃത്യങ്ങള് ചെയ്യുന്നവര് ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും നിരപരാധികള്ക്ക് നീതി ലഭിക്കണമെന്നും അവര് പറഞ്ഞു. 'ഇതില് ഒന്ന് പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടാല് അത് നീതിയല്ല. അത് സമൂഹത്തിന്റെ പരാജയമാണ്,' അവര് എഴുതി.
'തന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാനോ ആളുകളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാനോ ആ വ്യക്തിക്ക് ജീവന് ത്യജിക്കേണ്ടിവന്നു. അദ്ദേഹം മരിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കില്, സോഷ്യല് മീഡിയയിലെ 'ജഡ്ജിമാര്' രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി വിഭജിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു. വീഡിയോ പുറത്തുവന്നയുടനെ തനിക്കെതിരെ ആരംഭിച്ച വ്യാപകമായ ആക്രമണങ്ങള് സഹിക്കാന് കഴിയാത്തതിനാലാണ് അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. ആ അര്ത്ഥത്തില്, വീഡിയോ കണ്ടതിനുശേഷം സ്ത്രീയും അദ്ദേഹത്തെ അധിക്ഷേപിച്ചവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളാണ്.
മുഴുവന് വസ്തുതകളും കേള്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രതികരിക്കുന്നത് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഒരു സാധാരണ കാഴ്ചയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ചില ആളുകള്, ചില മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള് പോലും, വൈറലാകാന് വേണ്ടി ഏത് പരിധിയും കടക്കാന് തയ്യാറാണ്. വ്യക്തമായ ചോദ്യങ്ങള് ചോദിക്കാതെയും സംസാരിക്കാന് അവസരം നല്കാതെയും, നിശബ്ദതയില് ഒരു ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു.' എന്നാണ് ഭാഗ്യലക്ഷമി പങ്കുവച്ചത്.