തിങ്കള്‍, 19 ജനുവരി 2026
ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ള: ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റി തിരികെ കൊണ്ടുവന്നത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാളിയെന്ന് സംശയം

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 19 ജനുവരി 2026 (09:15 IST)
ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ളയില്‍ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത്. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റി തിരികെ കൊണ്ടുവന്നത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാളിയെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം സംശയിക്കുന്നു. യഥാര്‍ത്ഥ പാളികള്‍ തിരിച്ചെത്തിയില്ലെന്നാണ് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന റിപ്പോര്‍ട്ടിലുള്ളതെന്നാണ് സൂചന. പാളികളുടെ ശാസ്ത്രീയ ഘടനയില്‍ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നാണ് പരിശോധന ഫലം. ഇതില്‍ വ്യക്തത തേടാനാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ നീക്കം.

1999 സ്ഥാപിച്ച പാളികളും നിലവിലെ പാളികളും താരതമ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് വ്യത്യാസം കണ്ടത്. ഇത് ഉറപ്പിക്കണമെങ്കില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തത വേണമെന്ന് എസ്‌ഐടി പറയുന്നു. പാളികളുടെ കൃത്യമായ കാലപ്പഴക്കം റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഇല്ല. ഇക്കാര്യം എഡിജിപി നേരിട്ട് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിക്കും. വി.എസ്.എസ്.സി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് കണ്ടെത്തല്‍. ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റി കൊണ്ടുപോയി തിരികെയെത്തിയ ദ്വാരപാലക ശിലപ്പങ്ങളിലും കട്ടിളപ്പാളികളിലും സ്വര്‍ണം കുറവാണെന്ന് കണ്ടെത്തി.

1998 ല്‍ സ്വര്‍ണ്ണം പൊതിഞ്ഞ മറ്റ് പാളികളുമായി താരതമ്യ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റി തിരികെയെത്തിച്ച പാളികളിലെ സ്വര്‍ണക്കുറവ് കണ്ടെത്തിയത്. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നിഗമനങ്ങള്‍ അടക്കം നാളെ ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് ഹൈക്കോടതിക്ക് നല്‍കും. സീല്‍വെച്ച കവറില്‍ വി.എസ്.എസ്.സി കൊല്ലം വിജിലന്‍സ് കോടതിക്ക് കൈമാറിയ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന ഫലത്തിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ശനിയാഴ്ചയാണ് എസ്‌ഐടിക്ക് ലഭിച്ചത്. വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം എസ്‌ഐടി മേധാവി നാളെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ഹൈക്കോടതിക്ക് കൈമാറും.


