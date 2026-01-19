തിങ്കള്‍, 19 ജനുവരി 2026
VD Satheesan: 'അങ്ങനെ ബിജെപി വോട്ട് വാങ്ങി ജയിക്കണ്ട'; സതീശനു പണികൊടുക്കാന്‍ സിപിഎം, സുനില്‍കുമാര്‍ വരുമോ?

2021 ല്‍ 21,301 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് സതീശന്‍ പറവൂരില്‍ ജയിച്ചത്

രേണുക വേണു| Last Modified തിങ്കള്‍, 19 ജനുവരി 2026 (09:11 IST)
VD Satheesan and VS Sunil Kumar

VD Satheesan: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശനെതിരെ തന്ത്രങ്ങള്‍ മെനഞ്ഞ് സിപിഎം. പറവൂരില്‍ സതീശനു അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല കാര്യങ്ങളെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. എല്‍ഡിഎഫില്‍ സിപിഐയാണ് പറവൂരില്‍ മത്സരിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ ഈ സീറ്റ് സിപിഎം ഏറ്റെടുത്തേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

2021 ല്‍ 21,301 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് സതീശന്‍ പറവൂരില്‍ ജയിച്ചത്. 2016 ല്‍ ഭൂരിപക്ഷം 20,364 ആയിരുന്നു. സിപിഐ മത്സരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സതീശനെതിരെ ശക്തമായ മത്സരം നടത്താന്‍ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് എല്‍ഡിഎഫ് വിലയിരുത്തല്‍. അതിനാലാണ് സീറ്റ് സിപിഎം ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുന്നത്.

എന്‍ഡിഎയ്ക്കു വേണ്ടി ബിഡിജെഎസ് ആണ് പറവൂരില്‍ മത്സരിക്കുക. കഴിഞ്ഞ തവണ ബിഡിജെഎസ് സ്ഥാനാര്‍ഥിക്കു ലഭിച്ചത് വെറും 12,964 വോട്ടുകള്‍ മാത്രം. പറവൂരില്‍ ബിജെപി വോട്ടുകള്‍ കൂടി സതീശനു കിട്ടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അതിനാല്‍ എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി കൂടി ദുര്‍ബലമായാല്‍ സതീശനു കാര്യങ്ങള്‍ എളുപ്പമാകും. ഇത് ഒഴിവാക്കാനാണ് പറവൂരില്‍ സിപിഎം തന്ത്രങ്ങള്‍ മെനയുന്നത്.

സിപിഐ തന്നെ മത്സരിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ജനകീയ നേതാവായ വി.എസ്.സുനില്‍ കുമാറിനെ മത്സരരംഗത്ത് ഇറക്കിയേക്കും. തൃശൂര്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചു രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്ന സുനില്‍ കുമാറിനെ പറവൂരിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്ന കാര്യം എല്‍ഡിഎഫില്‍ പരിഗണനയിലുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.


