ബുധന്‍, 22 ഏപ്രില്‍ 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

തൃശൂർ പൂരം: പാറമേക്കാവ് വെടിക്കെട്ട് നിർമാണത്തിനു സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ

WEBDUNIA| Last Modified ബുധന്‍, 22 ഏപ്രില്‍ 2026 (12:55 IST)

തിരുവമ്പാടി വിഭാഗത്തിന്റെ വെടിക്കെട്ട് നിർമാണ ശാലയിലുണ്ട സ്‌ഫോടനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തൃശൂർ പൂരം പ്രതിസന്ധിയിൽ. അപകടത്തെ തുടർന്ന് പാറമേക്കാവിന്റെ വെടിക്കെട്ട് നിർമ്മാണത്തിന് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകി. ജില്ലാ കളക്ടർ ആണ് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയത്. പാറമേക്കാവിന്റെ വെടിക്കെട്ടിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.

മുണ്ടത്തിക്കോട് സ്‌ഫോടനത്തിൽ 14 പേരാണ് ഇതുവരെ മരിച്ചത്. പത്ത് പേർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൂരത്തിനു വെടിക്കെട്ട് നടത്തില്ലെന്ന് തിരുവമ്പാടി വിഭാഗം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.


