ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ബുധന്, 22 ഏപ്രില് 2026 (11:45 IST)
തൃശ്ശൂര് വെടിക്കെട്ട് ദുരന്തത്തില് മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബത്തിന് 14 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയില് നിന്ന് 10 ലക്ഷം രൂപയും സംസ്ഥാന ദുരന്ത പ്രതികരണ നിധിയില് നിന്ന് നാല് ലക്ഷം രൂപയും നല്കാനാണ് മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചത്.
അതേസമയം പരിക്കേറ്റവര്ക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ വീതവും ധനസഹായം നല്കാന് തീരുമാനിച്ചു. സംഭവത്തില് ജുഡീഷ്യല് അന്വേഷണം നടത്താനും മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. ജസ്റ്റിസ് സി എന് രാമചന്ദ്രന് നായര് ഏകാംഗ ജുഡീഷ്യല് കമ്മീഷന് ആണ് അന്വേഷണത്തിന് ചുമതല. പരിക്കേറ്റവര്ക്ക് ചികിത്സ എവിടെയാണെങ്കിലും സൗജന്യമായിരിക്കുമെന്നും സര്ക്കാര് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആറുമാസത്തിലധികം ചികിത്സ വേണ്ടിവന്നാല് ചികിത്സാ ചെലവ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയില് നിന്ന് അനുവദിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം സ്ഫോടനത്തില് മരണപ്പെട്ടവര്ക്ക് രണ്ടുലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരിക്കേറ്റവര്ക്ക് 50000 രൂപ ധനസഹായവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.