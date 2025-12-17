രേണുക വേണു|
17 ഡിസംബര് 2025
കൊച്ചിയില് വെച്ച് നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസില് അതിജീവിതയുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് പ്രചരിപ്പിച്ചതില് പൊലീസ് കേസെടുത്തേക്കും. കേസില് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട മാര്ട്ടിന് ആന്റണിയാണ് അതിജീവിതയുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തി വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഇയാള്ക്കെതിരെ അതിജീവിത മുഖ്യമന്ത്രിക്കു നല്കിയ പരാതിയിലാണ് നടപടി.
ഇന്നലെ അതിജീവിത മുഖ്യമന്ത്രിയെ ക്ലിഫ് ഹൗസിലെത്തി കണ്ടിരുന്നു. കേസിന്റെ വിധി വന്നതിനു പിന്നാലെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് താന് നേരിടുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിജീവിത മുഖ്യമന്ത്രിയോടു പരാതിപ്പെട്ടു. അതിജീവിതയ്ക്കെതിരായി പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോയില് ഉടന് നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പ് നല്കി.
മാര്ട്ടിന് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയപ്പോള് പുറത്തിറക്കിയ വിഡിയോയാണ് കേസിലെ വിധിക്കുശേഷം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് പ്രചരിക്കുന്നത്. കോടതി തള്ളിയ വാദങ്ങളാണ് വിഡിയോയിലുള്ളത്. നടന് ദിലീപ് നിരപരാധിയാണെന്നടക്കം ഈ വീഡിയോയില് പറയുന്നുണ്ട്. മാര്ട്ടിനെ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തി 20 വര്ഷം കഠിനതടവിനാണ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്.