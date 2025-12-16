ചൊവ്വ, 16 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

മുന്‍ ബിഗ് ബോസ് താരവും പ്രശസ്ത യൂട്യൂബറുമായ ബ്ലെസ്ലി ഓണ്‍ലൈന്‍ തട്ടിപ്പിന് അറസ്റ്റില്‍

ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഓണ്‍ലൈനായി പലരില്‍ നിന്നും ലക്ഷങ്ങള്‍ തട്ടിയെടുത്തതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Updated: ചൊവ്വ, 16 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (19:26 IST)
കോഴിക്കോട്: ഡിജിറ്റല്‍ തട്ടിപ്പിന് യൂട്യൂബറും മുന്‍ ബിഗ് ബോസ് താരവുമായ മുഹമ്മദ് ഡിലിജന്റ് ബ്ലെസ്ലിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കോഴിക്കോട് കൊടുവള്ളിയില്‍ നടത്തിയ തട്ടിപ്പിനാണ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഓണ്‍ലൈനായി പലരില്‍ നിന്നും ലക്ഷങ്ങള്‍ തട്ടിയെടുത്തതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

തട്ടിപ്പിലൂടെ ലഭിച്ച പണം മ്യൂള്‍ അക്കൗണ്ടുകള്‍ വഴിയാണ് മാറ്റിയതെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസ് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. സമാനമായ തട്ടിപ്പുകളില്‍ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് നിരവധി പേര്‍ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണ സംഘം അറിയിച്ചു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :