ബുധന്‍, 17 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ നഗരമായി കണ്ണൂര്‍

കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പാണ് കണക്കുകള്‍ പുറത്തുവിട്ടത്.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 17 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (10:49 IST)
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ നഗരമായി കണ്ണൂര്‍. ഡിസംബര്‍ 9 മുതല്‍ അന്തരീക്ഷ താപനിലയില്‍ കണ്ണൂര്‍ വിമാനത്താവളം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ചൂട് ഏറിയ നഗരമായി. ഡിസംബര്‍ 9ന് താപനില 35.2 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസും പത്തിന് താപനില 36.4 ഉം 11ന്
35 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസുമായിരുന്നു താപനില്. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പാണ് കണക്കുകള്‍ പുറത്തുവിട്ടത്.

കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം വേനല്‍ക്കാല സീസണിലും കണ്ണൂരായിരുന്നു രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ നഗരം. ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന താപനില കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം ഡിസംബര്‍ 9ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 34.7 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് ആയിരുന്നു. ഇത്തവണ വേനല്‍ കഠിനമാകുമെന്നും ഉഷ്ണ തരംഗം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.

വടക്കേ ഇന്ത്യയില്‍ ശൈത്യകാലം തുടങ്ങിയാല്‍ തെക്കേ ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നഗരങ്ങളില്‍ ഉയര്‍ന്ന താപനില രേഖപ്പെടുത്താറുണ്ട്.


