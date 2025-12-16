സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്രസര്ക്കാര് അനുമതി നിഷേധിച്ച 19 സിനിമകളും കേരള അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയില് പ്രദര്ശിപ്പിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി സജി ചെറിയാന് അക്കാദമിക്ക് നിര്ദ്ദേശം നല്കി. എല്ലാ സിനിമകളും തടസ്സമില്ലാതെ പ്രദര്ശിപ്പിക്കാന് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയോട് മന്ത്രി നിര്ദ്ദേശിച്ചു. കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ നിലപാട് ജനാധിപത്യവിരുദ്ധവും സ്വേച്ഛാധിപത്യപരവുമാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കൊല്ക്കത്ത മേളയില് സമാനമായ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായപ്പോള് എല്ലാ സിനിമകളും പ്രദര്ശിപ്പിക്കണമെന്ന് മമത ബാനര്ജി നിര്ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. സമാനമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാന് സര്ക്കാര് അക്കാദമി ചെയര്മാനോട് നിര്ദ്ദേശിച്ചു. മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ഷെഡ്യൂള് പ്രകാരം എല്ലാ സിനിമകളും തടസ്സമില്ലാതെ പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികള് സ്വീകരിക്കാന് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയര്മാന് റസൂല് പൂക്കുട്ടിയെയും സെക്രട്ടറിയെയും മന്ത്രി സജി ചെറിയാന് നിര്ദ്ദേശിച്ചു. കേരളത്തിന്റെ പുരോഗമന കലാ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യത്തെ തകര്ക്കുന്ന സമീപനമാണ് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് സ്വീകരിച്ചത്.
ഉത്സവത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെയും പുരോഗമന സ്വഭാവത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ സമീപനം അംഗീകരിക്കാന് കഴിയില്ല. കലാപ്രകടനങ്ങള്ക്ക് ഞങ്ങള് പൂര്ണ്ണ ഐക്യദാര്ഢ്യം നല്കുന്നത് തുടരും. കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് പ്രദര്ശിപ്പിക്കാന് വിസമ്മതിച്ച സിനിമകള് ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട സിനിമകളാണ്, സിനിമാപ്രേമികള് ആരാധിക്കുന്നവയാണ്. ഈ സിനിമകള് കാണാനുള്ള അവകാശം പ്രതിനിധികള്ക്ക് മാത്രമാണെന്ന് മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.