ശനി, 11 ഏപ്രില്‍ 2026
Vaibhav Suryavanshi : 18 ഫോറുകൾ, 18 സിക്സറുകൾ, ഒടുവിൽ ഓറഞ്ച് ക്യാപ്പ് തൂക്കി വൈഭവ്

4 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 18 വീതം സിക്‌സും ഫോറുമാണ് വൈഭവ് അടിച്ചുകൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്.

Vaibhav Suryavanshi,IPL News, Orange Cap,Cricket News,Rajasthan Royals
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ശനി, 11 ഏപ്രില്‍ 2026 (11:44 IST)
ഐപിഎല്‍ ചരിത്രത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നടന്നുകയറി 15കാരന്‍ വൈഭവ് സൂര്യവന്‍ഷി. ഐപിഎല്ലില്‍ ഇതിഹാസങ്ങള്‍ വാഴുന്ന റണ്‍വേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമതെത്താനുള്ള അവസരമാണ് ആദ്യ 4 മത്സരങ്ങള്‍ കഴിയുമ്പോള്‍ വൈഭവിന്റെ മുന്നില്‍ തുറന്നിരിക്കുന്നത്. സീസണിലെ തകര്‍പ്പന്‍ പ്രകടനങ്ങളുടെ മികവില്‍ 4 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 200 റണ്‍സാണ് താരം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ചെന്നൈക്കെതിരെ 15 പന്തില്‍ അര്‍ധസെഞ്ചുറി സ്വന്തമാക്കിയ വൈഭവ് മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിനെതിരെ 14 പന്തില്‍ 39 റണ്‍സുമായി തിളങ്ങിയിരുന്നു. മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിനെതിരെ ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ 26 പന്തില്‍ 77 റണ്‍സാണ് വൈഭവ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. 4 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 18 വീതം സിക്‌സും ഫോറുമാണ് വൈഭവ് അടിച്ചുകൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്.
183 റണ്‍സുമായി യശ്വസി ജയ്‌സ്വാള്‍,176 റണ്‍സുമായി ധ്രുവ് ജുറല്‍ എന്നിവരാണ് റണ്‍വേട്ടയില്‍ വൈഭവിന് പിന്നിലുള്ളത്.


