സമനില ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ വാതിലുകളും അടച്ചു, ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിലെത്താൻ ഇനിയുള്ള 6 ടെസ്റ്റുകളും വിജയിക്കണം!
ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റില് സമനില വഴങ്ങിയതോടെ ഇന്ത്യയുടെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പ് ഫൈനല് സ്വപ്നത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടി. നിലവില് പോയന്റ് പട്ടികയില് ഇന്ത്യ നാലാം സ്ഥാനത്തും ന്യൂസിലന്ഡ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ ടീമുകളാണ് ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങളില്.
ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റ് സമനിലയില് പിരിഞ്ഞതോടെ 51.52 ആയിരുന്ന പോയന്റ് ശതമാനം 50 ആയി താഴ്ന്നിരുന്നു. സൈക്കിളില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് 6 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്. ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരെ ഒരു ടെസ്റ്റുകളും ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ 5 ടെസ്റ്റുകളുമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബാക്കിയുള്ളത്. ഈ 6 മത്സരങ്ങളിലും വിജയിച്ചാല് ഇന്ത്യയുടെ പോയന്റ് ശതമാനം 66.67 വരെ ഉയര്ത്താനാകും.
ആദ്യ 2 സ്ഥാനങ്ങളില് വരുന്ന ടീമുകളാകും ഫൈനലില് ഏറ്റുമുട്ടുക. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഫൈനല് പ്രവേശനം നേടണമെങ്കില് തുടര്ച്ചയായി ഈ 6 ടെസ്റ്റുകളും വിജയിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ഇത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏറെക്കുറെ അസാധ്യമാണ്. ഇന്ത്യയോട് സമനില വഴങ്ങിയതോടെ ന്യൂസിലന്ഡിനും തിരിച്ചടിയാണുണ്ടായത്. നേരത്തെ പോയന്റ് പട്ടികയില് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു കിവികള്. നിലവില് 75 പോയന്റ് ശതമാനവുമായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് 69.23 പോയന്റ് ശതമാനവും ന്യൂസിലന്ഡിന് 66.67 പോയന്റ് ശതമാനവുമാണുള്ളത്.