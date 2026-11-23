കൊടുത്താൽ തിരിച്ചും കിട്ടും.. ഹർഷിത് റാണയെ പുറത്താക്കിയതിന് പിന്നാലെ കൂട്ടമായി കോർത്ത് പാക് താരങ്ങൾ, നാടകീയ രംഗങ്ങൾ
നേരത്തെ പാക് ബാറ്റിങ്ങില് ഹര്ഷിത് റാണയും ഇത്തരത്തില് പുറത്തായ പാകിസ്ഥാന് ബാറ്റര്ക്ക് നേരെ നടന്നടുത്തിരുന്നു.
ഏഷ്യാകപ്പ് റൈസിങ് സ്റ്റാര് മത്സരത്തിനിടെ ഇന്ത്യ എ ടീം പേസര് ഹര്ഷിത് റാണയുമായി കോര്ത്ത് പാക് താരങ്ങള്. ഹര്ഷിതിനെ പുറത്താക്കിയ ശേഷം പാക് താരങ്ങള് കൂട്ടമായി എത്തി താരത്തിന് ചുറ്റും ചേരുകയും രോഷത്തോടെ പ്രതികരിക്കുകയുമായിരുന്നു. നേരത്തെ പാക് ബാറ്റിങ്ങില് ഹര്ഷിത് റാണയും ഇത്തരത്തില് പുറത്തായ പാകിസ്ഥാന് ബാറ്റര്ക്ക് നേരെ നടന്നടുത്തിരുന്നു.
ഇന്ത്യന് ഇന്നിങ്ങ്സിന്റെ 45മത്തെ ഓവറിലായിരുന്നു ഹര്ഷിത് പുറത്തായത്. 2 പന്തുകള് നേരിട്ട് റണ്സൊന്നും നേടാതെയാണ് ഹര്ഷിത് പുറത്തായത്. ഹര്ഷിത് പുറത്തായി പവലിയനിലേക്ക് മടങ്ങവെ പാക് താരങ്ങള് കൂട്ടമായെത്തി റാണയോട് രോഷത്തോടെ സംസാരിക്കുകയും പ്രകോപിപ്പിക്കാന് ശ്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു. എന്നാല് ഒന്നും മിണ്ടാതെ തന്നെ ഇന്ത്യന് പേസര് നടന്നു നീങ്ങി. നേരത്തെ പാകിസ്ഥാന് ബാറ്റര് മുഹമ്മദ് ഇമ്രാന് രണ്ദാവയുമായി മൈതാനത്ത് വെച്ച് ഹര്ഷിത് കോര്ത്തിരുന്നു.
-PAKISTANI PLAYERS GIVING AGGRESSIVE SEND OFF TO HARSHIT RANA!!! #indvspak https://t.co/1LVST0dUnr— Krishna (@Krishxnaa01) November 22, 2026
പാകിസ്ഥാന് ഇന്നിങ്ങ്സിന്റെ 40മത്തെ ഓവറിലായിരുന്നു സംഭവം. ഹര്ഷിത് എറിഞ്ഞ നോബോളില് റണ്ദാവ ഒരു റണ്സെടുത്തു. നോണ് സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് എന്ഡിലേക്ക് ഓടുന്നതിനിടയില് രണ്ദാവ ഹര്ഷിതുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയും വാക്കേറ്റം ഉണ്ടാവുകയുമായിരുന്നു. പാകിസ്ഥാന് എ ഓപ്പണര് ഷാമില് ഹുസൈന് പുറത്തായപ്പോള് ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലോട്ട് വിട്ടോ എന്ന രീതിയില് ഹര്ഷിത് ആംഗ്യം കാണിച്ചിരുന്നു.
Harshit Rana again in a heated argument with Pakistani player #INDvsPAK https://t.co/xxzkJLprT3— Sandeep Yadav (@Kohliitak2) November 22, 2026
മത്സരത്തില് ഇന്ത്യ എയെ 48 റണ്സിനാണ് പാകിസ്ഥാന് എ തോല്പ്പിച്ചത്. 314 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ എയ്ക്കായി ക്യാപ്റ്റന് തിലക് വര്മ സെഞ്ചുറി നേടിയെങ്കിലും ഇന്ത്യന് ഇന്നിങ്ങ്സ് 49.1 ഓവറില് 265 റണ്സിന് അവസാനിച്ചിരുന്നു.149 പന്തില് 100 റണ്സാണ് ഇന്ത്യന് നായകന് മത്സരത്തില് നേടിയത്.ALSO READ: അത് സംഭവിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ജയിപ്പിക്കുമായിരുന്നു, പാകിസ്ഥാനെതിരായ തോൽവിയുടെ കാരണം പറഞ്ഞ് തിലക് വർമ