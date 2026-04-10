വെള്ളി, 10 ഏപ്രില്‍ 2026
ദാരിദ്ര്യത്തിനോട് പട പൊരുതിയ ബാല്യം, ക്രിക്കറ്ററാകണമെന്നത് അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം: ആരാണ് കൊല്‍ക്കത്തയെ തകര്‍ത്ത മുകുള്‍ ചൗധരി?

ഒരു പ്രൊഫഷണല്‍ ക്രിക്കറ്ററാകാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും സാഹചര്യം അനുവദിക്കാത്തതിനാല്‍ പാതിവഴിയില്‍ കളി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛന്‍.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വെള്ളി, 10 ഏപ്രില്‍ 2026 (13:52 IST)
ഐപിഎല്ലില്‍ ലഖ്നൗ സൂപ്പര്‍ ജയന്റ്സിനായി അവിശ്വസനീയ ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനത്തിലൂടെ ലഖ്‌നൗവിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ച മുകുള്‍ ചൗധരിയാണ് ഇപ്പോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ സംസാരവിഷയം. വിജയം അസാധ്യമായിരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ മുകുള്‍ നടത്തിയ ഒറ്റയാള്‍ പ്രകടനമായിരുന്നു ലഖ്‌നൗവിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. ക്രിക്കറ്ററായുള്ള തന്റെ യാത്ര തന്റെ ജനനത്തിന് മുന്‍പെ തുടങ്ങിയതാണെന്നാണ് മുകുള്‍ ചൗധരി പറയുന്നത്.

എന്റെ ക്രിക്കറ്റ് യാത്ര തുടങ്ങിയത് ഞാന്‍ ജനിക്കുന്നതിനും മുന്‍പേ ആണെന്ന് പറയാം. അത് എന്റെ പിതാവിലൂടെ തുടങ്ങിയതാണ്. കാരണം
ഒരു പ്രൊഫഷണല്‍ ക്രിക്കറ്ററാകാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും സാഹചര്യം അനുവദിക്കാത്തതിനാല്‍ പാതിവഴിയില്‍ കളി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛന്‍. എന്നെ ഒരു ക്രിക്കറ്ററാക്കുക എന്നത് അച്ഛന്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു. മുകുള്‍ പറഞ്ഞു.തന്റെ ക്രിക്കറ്റ് കരിയറിനായി അച്ഛന്‍ ഒട്ടേറെ കടങ്ങള്‍ വരുത്തിയിരുന്നെന്നും എല്‍എസ്ജി തന്നെ സ്വന്തമാക്കിയതോടെയാണ് ഈ കടങ്ങള്‍ തീര്‍ന്നതെന്നും ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ മുകുള്‍ ചൗധരി തുറന്നുപറഞ്ഞിരുന്നു.

എന്നെ ക്രിക്കറ്ററാക്കുക എന്നതായിരുന്നു അച്ഛന്റെ സ്വപ്നം. ക്രിക്കറ്റ് ഏറെ ചെലവുള്ള ഒരു മത്സരമാണ്. അതിനാല്‍ തന്നെ 12-13 വയസ്സിലാണ് കോച്ചിങ്ങിന് ചേരാനായത്. എസ്ബിസി അക്കാദമിയില്‍ 5-6 വര്‍ഷം പരിശീലനം നടത്തി. അതിന് ശേഷം ജയ്പൂരിലെത്തി. ജയ്പൂരിലാണ് കഴിഞ്ഞ 3-4 വര്‍ഷമായി പരിശീലനം നടത്തുന്നത്. മുകുള്‍ പറയുന്നു. എന്റെ പ്ലാന്‍ വളരെ സിമ്പിളാണ്. അവസാനം വരെ ബാറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം. ഒരു ബൗളര്‍ 4 മികച്ച പന്തുകള്‍ എറിഞ്ഞാലും അതില്‍ ഒരെണ്ണം സിക്‌സടിക്കാമെന്നാണ് ചിന്തിക്കാറുള്ളത്. ചെറുപ്പം മുതല്‍ സിക്‌സുകള്‍ പറത്തുന്നതാണ് ശീലം.

വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ താരമായ മുകുള്‍ ചൗധരി രഞ്ജി ട്രോഫിയില്‍ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിലാണ് കളിക്കുന്നത്. അണ്ടര്‍ 23 തലത്തില്‍ സയ്ദ് മുഷ്താഖ് അലിയില്‍ താരം നടത്തിയ പ്രകടനമാണ് മുകുളിനെ ലഖ്‌നൗവിലെത്തിച്ചത്. 2025-26 സയ്ദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയില്‍ 198.85 സ്‌ട്രൈക്ക് റേറ്റില്‍ 173 റണ്‍സ് താരം നേടിയിരുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് താരം 2025ലെ മെഗാതാരലേലത്തില്‍ 2.60 കോടിയ്ക്ക് ലഖ്‌നൗവിലെത്തിയത്.


