3-4 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഫിനിഷിങ്ങിലേക്ക് ഒരു എമണ്ടൻ ഐറ്റത്തെ ഞാൻ ഇറക്കിവിടും, ജസ്റ്റിൻ ലാംഗറുടെ വാക്ക് പൊന്നായി, തകർത്താടി മുകുൾ ചൗധരി

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വെള്ളി, 10 ഏപ്രില് 2026 (14:13 IST)
ഐപിഎല് 2026ലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫിനിഷിങ് പ്രകടനത്തിനായിരുന്നു ഇന്നലെ ഈഡന് ഗാര്ഡന്സ് സാക്ഷിയായത്. കൊല്ക്കത്തയും ലഖ്നൗവും തമ്മില് മത്സരിച്ച കളിയില് കൊല്ക്കത്ത ഉയര്ത്തിയ 182 വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്ന്ന ലഖ്നൗ 128ന് 7 എന്ന നിലയില് നില്ക്കെയാണ് 21കാരനായ മുകുല് ചൗധരി ക്രീസില് അവതരിച്ചത്. അവസാന നാലോവറില് 54 റണ്സ് വേണമെന്നിരിക്കെ 26 പന്തില് 54 റണ്സുമായി ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് മുകുള് ചൗധരി നടത്തിയ ഒറ്റയാന് പ്രകടനമായിരുന്നു.
ഒരൊറ്റ പ്രകടനത്തിലൂടെ തന്നെ ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് തന്റെ വരവറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുകുള് ചൗധരി. ഡെത്ത് ഓവറുകളില് 50 റണ്സ് നേടി ചെയ്സ് പൂര്ത്തിയാക്കിയ താരം ഈ നേട്ടം കിറോണ് പൊള്ളാര്ഡിന് ശേഷം സ്വന്തമാക്കുന്ന ആദ്യ ബാറ്ററെന്ന നേട്ടവും സ്വന്തമാക്കി. ഐപിഎല്ലിലെ തന്റെ മൂന്നാമത്തെ മാത്രം മത്സരത്തിലാണ് മുകുള് സ്വന്തം ടീമിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചുമലിലേറ്റിയത്. ഐപിഎല് സീസണിന് മുന്പ് തന്നെ മുകുളിന്റെ പ്രതിഭയെ പറ്റി ലഖ്നൗ പരിശീലകന് ജസ്റ്റിസ് ലാംഗര് നടത്തിയ പ്രവചനം ഇതോടെ യാഥാര്ഥ്യമായി.
2026 ഐപിഎല് താരലേലത്തില് 2.60 കോടി മുടക്കിയാണ് മുകുളിനെ ലഖ്നൗ ടീമിലെത്തിച്ചത്. മുകുള് ചെറുപ്പമാണെന്നും ലോകം തന്നെ കീഴടക്കാനുള്ള വെറി അവന്റെയുള്ളില് ഉണ്ടെന്നുമായിരുന്നു ലാംഗര് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന 6-7 നമ്പര് ബാറ്ററായി മുകുള് അടുത്ത നാല് മാസം കൊണ്ട് മാറുമെന്നായിരുന്നു അന്ന് ലാംഗര് നടത്തിയ പ്രവചനം. കൊല്ക്കത്തയ്ക്കെതിരെ തകര്ത്താടിയതോടെ ലാംഗര് നടത്തിയ പ്രവചനം കൂടിയാണ് യാഥാര്ഥ്യമാകുന്നത്.