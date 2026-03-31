Vaibhav Suryavanshi: 15 പന്തിൽ ഫിഫ്റ്റിയുമായി 15 വയസ്സുകാരൻ, ചെന്നൈ പരുങ്ങിയ പിച്ചിൽ വൈഭവിനെല്ലാം കുട്ടിക്കളി

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 31 മാര്ച്ച് 2026 (09:39 IST)
ഐപിഎല്ലിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യമത്സരത്തില് ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിങ്ങ്സിനെ തകര്ത്തെറിഞ്ഞ് രാജസ്ഥാന് റോയല്സ്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ചെന്നൈ 127 റണ്സിന് തകര്ന്നടിഞ്ഞപ്പോള് രാജസ്ഥാന് മിന്നുന്ന തുടക്കം നല്കി 15കാരന് ഓപ്പണര് വൈഭവ് വിജയം എളുപ്പമാക്കി മാറ്റി. വെറും 15 പന്തില് അര്ദ്ധസെഞ്ചുറി നേടിയ താരം താനൊരു വണ് സീസണ് വണ്ടറല്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് ഇന്നലെ ഗുവാഹട്ടി സ്റ്റേഡിയത്തില് കാണാനായത്. 17 പന്തില് 5 സിക്സും 4 ഫോറും സഹിതം 52 റണ്സാണ് താരം സ്വന്തമാക്കിയത്.
വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനത്തോടെ ഐപിഎല്ലില് അതിവേഗം അര്ദ്ധസെഞ്ചുറി നേടുന്ന താരങ്ങളുടെ പട്ടികയില് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്താന് വൈഭവിനായി. 13 പന്തില് അര്ദ്ധസെഞ്ചുറി നേടിയിട്ടുള്ള രാജസ്ഥാന് താരം യശ്വസി ജയ്സ്വാളാണ് പട്ടികയില് ഒന്നാമന്. പാറ്റ് കമ്മിന്സ്, കെ എല് രാഹുല്, റൊമരിയോ ഷെപ്പേര്ഡ് എന്നിവര് 14 പന്തില് 50 നേടിയിട്ടുണ്ട്. സുനില് നരെയ്ന്, യൂസഫ് പഠാന്, നിക്കോളാസ് പുറാന് എന്നിവരാണ് വൈഭവിനൊപ്പം 15 പന്തില് 50 നേടിയിട്ടുള്ള താരങ്ങള്.
നേരത്തെ ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ചെന്നൈ വലിയ തകര്ച്ചയാണ് നേരിട്ടത്. 74 റണ്സിനിടെ 7 വിക്കറ്റുകള് ചെന്നൈയ്ക്ക് നഷ്ടമായി. 82 റണ്സിന് 8 വിക്കറ്റെന്ന നിലയില് ജാമി ഓവര്ട്ടണിന്റെ ഒറ്റയാള് പോരാട്ടമാണ് ടീമിനെ 127 റണ്സിലെത്തിച്ചത്. രാജസ്ഥാനായി ജോഫ്ര ആര്ച്ചര്, നാന്ദ്രേ ബര്ഗര്, രവീന്ദ്ര ജഡേജ എന്നിവര് 2 വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.