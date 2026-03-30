അസം ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനാകുന്നത് പോലല്ല, ഐപിഎല്‍: റിയാന്‍ പരാഗിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ആര്‍ അശ്വിന്‍

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified തിങ്കള്‍, 30 മാര്‍ച്ച് 2026 (14:19 IST)
ഐപിഎല്‍ 2026 സീസണിന് മുന്നോടിയായി രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ് നായകനായ റിയാന്‍ പരാഗിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഓഫ് സ്പിന്നറായ രവിചന്ദ്ര അശ്വിന്‍. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റില്‍ നായകനായിട്ടുള്ള പരിചയം കൊണ്ട് മാത്രം സമ്മര്‍ദ്ദമേറെയുള്ള ഐപിഎല്‍ വേദികളില്‍ തിളങ്ങാനാവില്ലെന്നാണ് അശ്വിന്റെ വിലയിരുത്തല്‍. കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ സഞ്ജു സാംസണിന്റെ അഭാവത്തില്‍ റിയാന്‍ പരാഗ് രാജസ്ഥാനെ എട്ടോളം മത്സരങ്ങളില്‍ നയിച്ചെങ്കിലും മികച്ച പ്രകടനം പരാഗിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ രാജസ്ഥാന് കാഴ്ചവെയ്ക്കാനായിരുന്നില്ല.

കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ 8 മത്സരങ്ങളില്‍ പരാഗ് ടീമിനെ നയിച്ചപ്പോള്‍ 2 മത്സരങ്ങളില്‍ മാത്രമെ ടീമിന് വിജയിക്കാനായിരുന്നുള്ളു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കൂടിയാണ് അശ്വിന്റെ വിലയിരുത്തല്‍. രാജസ്ഥാന്‍ കൂടുതല്‍ പരിചയസമ്പന്നനായ രവീന്ദ്ര ജഡേജയെ നായകനാക്കണമായിരുന്നുവെന്നും അസം ടീമിനെ നയിച്ച പരിചയം കൊണ്ട് മാത്രം ഐപിഎല്ലില്‍ തിളങ്ങാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നും അശ്വിന്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഐപിഎല്‍ 2026ല്‍ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്ങ്‌സിനെതിരെയാണ് രാജസ്ഥാന്റെ ആദ്യ മത്സരം. വൈഭവ് സൂര്യവന്‍ഷി, യശ്വസി ജയ്‌സ്വാള്‍ അടങ്ങിയ മുന്‍നിരയാണ് ഇക്കുറി രാജസ്ഥാന്റെ കരുത്ത്. ബൗളിങ്ങില്‍ ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍,രവി ബിഷ്‌ണോയ് എന്നിവര്‍ക്ക് പുറമെ രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ദസുന്‍ ഷനക തുടങ്ങിയ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍മാരും ഇക്കുറി രാജസ്ഥാന്‍ നിരയിലുണ്ട്.




