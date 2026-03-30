ടീമിനെ ഇട്ട് പോയതല്ലെ, സഞ്ജുവിനെ ആർ ആർ പൂട്ടും, ആർച്ചറിന് മുന്നിൽ സഞ്ജു കുടുങ്ങും: രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ആരാധകർ

രേണുക വേണു|
Last Modified തിങ്കള്, 30 മാര്ച്ച് 2026 (12:56 IST)
ഐപിഎല്ലില് ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിങ്ങ്സിനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന സഞ്ജു സാംസണെ രാജസ്ഥാന് റോയല്സ് പൂട്ടുമെന്ന് രാജസ്ഥാന് ആരാധകര്. സഞ്ജു സാംസണ് ടീം മാറിയതില് അമര്ഷമുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആരാധകരാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് താരത്തിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നത്. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തില് സഞ്ജു ക്ലിക്കാകില്ലെന്നാണ് രാജസ്ഥാന് റോയല്സ് ഫാന്സ് പറയുന്നത്.
രാജസ്ഥാന് റോയല്സ് വിട്ട് സഞ്ജു ചെന്നൈയിലേക്ക് പോയത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രാജസ്ഥാന് ആരാധകരാണ് സഞ്ജുവിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നത്. 2022ല് രാജസ്ഥാനെ ഫൈനലിലെത്തിച്ച നായകനായ സഞ്ജു കഴിഞ്ഞ ട്രേഡ് വിന്ഡോയിലാണ് ചെന്നൈയിലേക്ക് മാറിയത്. രാജസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ന് സഞ്ജുവിനെ ആര്ച്ചര് പുറത്താക്കുമെന്നും കാര്യമായ റണ്സ് സഞ്ജുവിന് നേടാനാവില്ലെന്നുമാണ് ഇവരുടെ വാദം. സഞ്ജുവിനെ അടുത്തറിയാവുന്ന പരിശീലകന് കുമാര് സംഗക്കാര സഞ്ജുവിനെ പൂട്ടുമെന്നും ഇവര് പറയുന്നു.
അതേസമയം ഐസിസി ടി20 ലോകകപ്പില് പ്ലെയര് ഓഫ് ദ ടൂര്ണമെന്റായി മാറിയ സഞ്ജു കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഘട്ടത്തിലാണ്. ലോകകപ്പിലെ അവസാന 3 മത്സരങ്ങളിലും 80ന് മുകളില് സ്കോര് ചെയ്ത സഞ്ജു ലോകകപ്പിലെ 5 ഇന്നിങ്ങ്സുകളില് നിന്ന് 321 റണ്സാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ഐപിഎല്ലിലെ സമാനപ്രകടനം തന്നെ താരത്തിന് നടത്താനാകുമെന്നാണ് ആരാധകര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.