ടീം ആവശ്യപ്പെടുന്ന റോൾ ചെയ്യും, ഒരൊറ്റ നല്ല ഇന്നിങ്ങ്സിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലായിരുന്നു, ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ : തിലക് വർമ

ചെന്നൈ: T20 ലോകകപ്പ് 2026-ല്‍ മോശം ബാറ്റിംഗ് ഫോമിന്റെ പേരില്‍ ടീമിലെ തന്റെ സ്ഥാനം പോലും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട ഘട്ടത്തിലാണ് സിംബാബ്വെയ്‌ക്കെതിരെ ഇന്നലെ തിലക് വര്‍മ കളിക്കാന്‍ ഇറങ്ങിയത്. ടീമിലെ തന്റെ സ്ഥിരം പൊസിഷന്‍ മാറിയ തിലക് മൈതാനത്ത് ഈ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ഇതുവരെ കണ്ട തിലക് വര്‍മയായിരുന്നില്ല. പന്ത് ബാറ്റില്‍ കൊള്ളിക്കാന്‍ പാടുപെടുന്നെന്ന വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ കേട്ട തിലക് നേരിട്ട ആദ്യ പന്ത് മുതല്‍ വമ്പന്‍ ടച്ചിലായതോടെ സ്‌കോര്‍ബോര്‍ഡ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉയര്‍ന്നു.

ആറാം നമ്പറില്‍ ഇറങ്ങി 16 പന്തില്‍ 44 റണ്‍സാണ് താരം സ്വന്തമാക്കിയത്. 275 സ്‌ട്രൈക്ക് റേറ്റില്‍ നാലു സിക്‌സറും മൂന്ന് ഫോറും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു തിലകിന്റെ ഇന്നിങ്ങ്‌സ്. ടൂര്‍ണമെന്റിലുടനീളം അന്യം നിന്ന ബാറ്റിങ്ങിലെ ഒഴുക്ക് കണ്ടെത്തിയതോടെ തിലകും ഏറെ സന്തോഷവനാണ്. മത്സരശേഷം ടീമിലെ തന്റെ പുതിയ റോളിനെ പറ്റി തിലക് വര്‍മ മനസ്സ് തുറക്കുകയും ചെയ്തു.


'ടീമിന് എന്തു വേണമോ, അത് നല്‍കാന്‍ ഞാന്‍ എപ്പോഴും തയ്യാറാണ്. ഐപിഎല്ലില്‍ കഴിഞ്ഞ 4 വര്‍ഷമായി ഈ റോള്‍ ഞാന്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചില മത്സരങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കായും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് എനിക്ക് മാറ്റിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാകുമെന്നറിയാമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരു ഇന്നിങ്ങ്‌സിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലായിരുന്നു. പവര്‍പ്ലേയില്‍ 3-4 വിക്കറ്റ് പോയാലും ടീം സ്‌കോര്‍ ഉയര്‍ത്തണമെന്നത് ഞങ്ങള്‍ ആദ്യമെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ആദ്യ പന്ത് മുതല്‍ ഞങ്ങള്‍ ആക്രമിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് ബൗളര്‍മാര്‍ക്ക് കാണിച്ചുകൊടുക്കണമായിരുന്നു.

ഓപ്പണര്‍മാര്‍ മികച്ച തുടക്കം നല്‍കിയാല്‍ പിന്നീട് എത്തുന്നവര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ സ്വതന്ത്രമായി കളിക്കാനാകും. സഞ്ജു ബ്രില്യന്റായ തുടക്കം നല്‍കി. മറ്റുള്ളവര്‍ അത് പിന്തുടര്‍ന്നു. ഒരു വിക്കറ്റ് പോയി, തൊട്ടടുത്ത പന്ത് സ്ലോട്ടിലാണെങ്കില്‍ അടിക്കുക അതാണ് ടീമിന്റെ ശൈലി. ഭയമില്ലാതെ കളിക്കുക എന്ന ബ്രാന്‍ഡാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷത്തോളമായി ടീം പിന്തുടരുന്നത്. വിക്കറ്റ് നല്ലതാണെങ്കില്‍ അതിനനുസരിച്ച് ടീം മാറും.തിലക് വര്‍മ പറഞ്ഞു.


