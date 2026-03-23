തിങ്കള്‍, 23 മാര്‍ച്ച് 2026
രോഹിത്തും സൂര്യയുമല്ല, ഇത്തവണ മുംബൈയുടെ പ്രധാന ബാറ്ററാവുക ആ താരം, പ്രവചനവുമായി ആർ അശ്വിൻ

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified തിങ്കള്‍, 23 മാര്‍ച്ച് 2026 (15:16 IST)
ഐപിഎല്‍ 2026 സീസണിന് മുന്നോടിയായി മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് ടീമിലെ മികച്ച ബാറ്റ്‌സ്മാനും ബൗളറും ആരാകുമെന്ന് പ്രവചിച്ച് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം രവിചന്ദ്രന്‍ അശ്വിന്‍. മുംബൈ ടീമില്‍ പരിചയസമ്പന്നരായ ബാറ്റര്‍മാരുണ്ടെങ്കിലും തിലക് വര്‍മയാകും സീസണില്‍ മുംബൈയുടെ പ്രധാന ബാറ്ററാവുകയെന്ന് അശ്വിന്‍ പറയുന്നു. ബൗളറായി ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയേയും അഫ്ഗാന്റെ അല്ലാ ഗസന്‍ഫാറിനെയുമാണ് അശ്വിന്‍ തെരെഞ്ഞെടുത്തത്.

സ്ഥിരതയും സമ്മര്‍ദ്ദ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ പ്രകടനം ഉയര്‍ത്താനുള്ള കഴിവുമാണ് തിലക് വര്‍മ്മയെ പ്രത്യേകതയുള്ളവനാക്കുന്നതെന്ന് അശ്വിന്‍ പറയുന്നു. യുവതാരമായതിനാല്‍ കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെടാന്‍ തിലകിന് സാധിക്കും.ബൗളിങ്ങില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ബുമ്രയെ അല്ലാതെ മാറ്റാരെയും സങ്കല്‍പ്പിക്കാന്‍ പോലുമാവില്ല. മുംബൈയില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരു ബൗളറെ തെരെഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് അല്ലാ ഗസന്‍ഫര്‍ എന്ന് പറയാം. അവന്‍ ന്യൂ ബോളില്‍ പന്തെറിയും ഡ്രിഫ്റ്റും ചെയ്യാനാകും. കൂടാതെ സ്ലോ ബോളുകളും അവന്റെ കൈവശമുണ്ട്. അശ്വിന്‍ പറഞ്ഞു. മാര്‍ച്ച് 29ന് ആര്‍സിബിക്കെതിരെയാണ് മുംബൈയുടെ ഐപിഎല്ലിലെ ആദ്യമത്സരം.


