സംഗതി കാർത്തിക് ശർമ കളിച്ചത് തട്ടി മുട്ടി തന്നെ, പക്ഷേ നേരത്തെ പുറത്തായെങ്കിൽ ചെന്നൈ പരാജയപ്പെട്ടേനെ

സഞ്ജു സാംസന്റെ സെഞ്ചുറി പ്രകടനത്തിന്റെ മികവില് വാംഖഡെയില് മുംബൈയെ തകര്ത്തതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ചെന്നൈ ആരാധകര്. മികച്ച ബാറ്റിംഗ് നിരയുണ്ടായിട്ടും ചെന്നൈ ഉയര്ത്തിയ 208 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്കെത്താന് മുംബൈയ്ക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതില് ഏറ്റവും നിര്ണായകമായി മാറിയത് ഇമ്പാക്ട് പ്ലെയറായി വന്ന് വെസ്റ്റിന്ഡീസ് താരമായ അകീല് ഹൊസൈന് നടത്തിയ പ്രകടനമാണ്.
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ചെന്നൈയ്ക്കായി ഒരറ്റത്ത് സഞ്ജു സാംസണ് റണ് ഉയര്ത്തുമ്പോഴും മറുവശത്ത് കൃത്യമായ ഇടവേളകളില് വിക്കറ്റുകള് നഷ്ടമായിരുന്നു. കാര്യമായ പിന്തുണ നല്കാനാവാതെയാണ് ചെന്നൈ നായകന് റുതുരാജ് ഗെയ്ക്ക്വാദും, സര്ഫറാസ് ഖാനും ശിവം ദുബെയും ഡെവാള്ഡ് ബ്രെവിസുമെല്ലാം മടങ്ങിയത്. കാര്ത്തിക് ശര്മ പുറത്താവുകയാണെങ്കില് ഇമ്പാക്റ്റ് പ്ലെയറായി ഇറങ്ങാന് പ്രശാന്ത് വീര് തയ്യാറായി നില്ക്കുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു.
ഒരറ്റത്ത് സഞ്ജു ഉറച്ച് നിന്ന് ടീം സ്കോര് ഉയര്ത്തുകയും ടീം തകര്ച്ചയിലേക്ക് തള്ളിവിടാതെ കാര്ത്തിക് ശര്മ കുറച്ച് സമയം ക്രീസില് നില്ക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് പ്രശാന്ത് വീറിനെ ഇമ്പാക്റ്റ് സബ്ബാക്കി മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനത്തില് നിന്നും ചെന്നൈ പിന്നോട്ട് പോയത്. മത്സരത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം ഓവറില് ക്രീസിലെത്തിയ കാര്ത്തിക് പതിനേഴാം ഓവറിലാണ് പുറത്തായത്. ഇതോടെ അഖീല് ഹുസൈനെ ചെന്നൈ കളത്തിലിറക്കി. ഇമ്പാക്ട് പ്ലെയറായി എത്തിയ അകീല് ഹുസൈന് 4 മുംബൈ വിക്കറ്റുകളാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
ആദ്യ ഓവറില് തന്നെ ഡാനിഷ് മലെവാറിനെ പുറത്താക്കിയ അകീല് നമന് ധിര്, സൂര്യകുമാര് യാദവ്, തിലക് വര്മ എന്നിവരെയും മടക്കി. നാലോവറില് വെറും 17 റണ്സ് മാത്രം വഴങ്ങി 4 വിക്കറ്റുകളാണ് താരം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഒരു മെയ്ഡന് ഓവര് അടക്കം 14 ഡോട്ട് ബോളുകളാണ് താരം എറിഞ്ഞത്.