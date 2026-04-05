അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 5 ഏപ്രില് 2026 (14:22 IST)
അഹമ്മദാബാദ്: ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ ഐപിഎല്ലും മികച്ച ഒരുപിടി പ്രതിഭകളെ സമ്മാനിക്കുന്ന ടൂര്ണമെന്റാണ്. ഇന്ത്യന് ടീമിന്റെ പ്രധാന താരങ്ങളായി മാറിയ നിരവധി കളിക്കാര് ആദ്യം മികവ് തെളിയിച്ചത് ഐപിഎല് വഴിയാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ഈ കൂട്ടത്തിലേക്ക് സ്വന്തം പേരെഴുതി ചേര്ത്തിരിക്കുകയാണ് 23കാരനായ അശോക് ശര്മ. ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്സിനായി കളിക്കുന്ന താരം ഐപിഎല് 2026ലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ പന്തെന്ന റെക്കോര്ഡ് തന്റെ പേരില് എഴുതിചേര്ത്തിരിക്കുകയാണ്.
ശനിയാഴ്ച നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തില് രാജസ്ഥാന് റോയല്സിനെതിരായ മത്സരത്തില്, 16-ാം ഓവറിലെ അവസാന പന്ത് മണിക്കൂറില് 154 കിലോമീറ്റര് എന്ന വേഗതയിലാണ് താരം എറിഞ്ഞത്. ഇതേ ഓവറിലെ നാലാം പന്ത് 150.7 കിലോമീറ്റര് വേഗതയിലും താരം എറിഞ്ഞിരുന്നു.
ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും സ്വിങ് ചെയ്യിക്കുന്ന അശോക് ശര്മയുടെ ബൗളിങ്ങ് നേരത്തെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. 2022-ല് 55 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കൊല്ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് ടീമില് ഇടം നേടിയ അശോക് പിന്നീട് രാജസ്ഥാന് റോയല്സിലും ഭാഗമായിരുന്നു.2025ലെ താരലേലത്തില് 90 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്സ് താരത്തെ സ്വന്തമാക്കിയത്. 12 ടി20 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 24 വിക്കറ്റുകളാണ് താരം വീഴ്ത്തിയിട്ടുള്ളത്.