ഗുജറാത്തിലെ പാണ്ഡ്യയല്ല മുംബൈയിലേത്, ബാറ്റിംഗിലും ബൗളിങ്ങിലും ക്യാപ്റ്റൻസിയിലും വട്ടപൂജ്യം, കണക്കുകൾ

ഇന്ത്യന് ടീമിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പേസ് ഓള്റൗണ്ട് താരമാണ് ഹാര്ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ. ദേശീയ ടീമില് ഹാര്ദ്ദിക് നല്കുന്ന ബാലന്സ് ചെറുതല്ല. പലപ്പോഴും തന്റെ പ്രകടനങ്ങള് കൊണ്ട് ടീമിന്റെ രക്ഷകനാകാനും ഹാര്ദ്ദിക്കിനായിട്ടുണ്ട്. ഐപിഎല്ലിലേക്ക് വരുമ്പോള് മുംബൈയില് ഫിനിഷിംഗ് റോളിലും ബൗളിങ്ങിലുമെല്ലാം ഹാര്ദ്ദിക് തിളങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്സിലേക്ക് പോയി തിരികെ മുംബൈ ക്യാപ്റ്റനായുള്ള വരവില് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഹാര്ദ്ദിക്കിന് പിഴയ്ക്കുകയാണ്. മുംബൈ നായകനായി 3 സീസണുകളിലും കാര്യമായ ഒരു നേട്ടവും സ്വന്തമാക്കാനാവാതെയാണ് ഹാര്ദ്ദിക്കിന്റെ മടക്കം.
2015- 2021 സീസണില് മുംബൈയുടെ പ്രധാനതാരങ്ങളില് ഒരാളായ ഹാര്ദ്ദിക് 2022ലാണ് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്സിലെത്തുന്നത്. നായകനായുള്ള ആദ്യ സീസണില് തന്നെ
ഗുജറാത്തിന് ഐപിഎല് കിരീടം നേടികൊടുക്കാനും തൊട്ടടുത്ത വര്ഷം ഫൈനലിലെത്തിക്കാനും പാണ്ഡ്യക്ക് സാധിച്ചു. ടോപ് ഓര്ഡര് ബാറ്ററെന്ന നിലയിലും ബൗളറെന്ന നിലയിലും പാണ്ഡ്യ ഈ സീസണുകളില് മികച്ചുനില്ക്കുകയും ചെയ്തു. 44.27 എന്ന ബാറ്റിംഗ് ശരാശരിയാണ്
ഈ സമയത്ത് താരത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. 2023 സീസണില് ബൗളിങ്ങില് കാര്യമായ പ്രകടനം നടത്താന് താരത്തിനായില്ല. എന്നാല് നായകനെന്ന നിലയില് ഹാര്ദ്ദിക് 2 സീസണിലും മികച്ചുനിന്നു.
2024ല് ഹാര്ദ്ദിക്കിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്സിയില് ആകൃഷ്ടരായി മുംബൈ നായകനെന്ന നിലയിലാണ് ഹാര്ദ്ദിക്കിനെ തിരികെ ടീമിലെത്തിച്ചത്. മുംബൈയെ തള്ളി പറഞ്ഞ ഹാര്ദ്ദിക്കിനെ തിരികെ നായകനാക്കിയത് ആരാധകരെ ക്ലബില് നിന്നും അകറ്റി. സംഭവബഹുലമായ ആദ്യ സീസണില് നായകനെന്ന നിലയില് ഹാര്ദ്ദിക് തീര്ത്തും പരാജയമായി മാറി. 18 ബാറ്റിംഗ് ശരാശരിയില് 216 റണ്സ് മാത്രമാണ്
ഈ സീസണില് ഹാര്ദ്ദിക് നേടിയത്. 2025 സീസണില് 342 റണ്സുമായി ബാറ്റിംഗ് മെച്ചപ്പെടുത്തി ടീമിനെ ആദ്യ നാലില് എത്തിക്കാന് ഹാര്ദ്ദിക്കിനായി.എങ്കിലും ടീമുമായി സ്വരചേര്ച്ചയിലെത്താന് ഹാര്ദ്ദിക്കിനായില്ല.
ആദ്യ 2 സീസണുകളേക്കാള് ദുരന്തമായ സീസണാണ് 2026ലെ സീസണ്. ആദ്യ മത്സരത്തില് വിജയിച്ച് തുടങ്ങിയ മുംബൈ ആകെ കളിച്ച 9 മത്സരങ്ങളില് ഇതുവരെ വിജയിച്ചത് രണ്ട് മത്സരങ്ങളില് മാത്രം. 20 ബാറ്റിങ്ങ് ശരാശരിയില് ഹാര്ദ്ദിക് നേടിയത് 146 റണ്സ്. ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്സിനെതിരെ ഒരോവറില് 11 ബോളുകളാണ് ഹാര്ദ്ദിക് എറിഞ്ഞത്. കൂടാതെ സ്വന്തം മൈതാനത്തിലെ മുംബൈയുടെ മേധാവിത്തവും ഈ സീസണില് തകര്ന്നടിഞ്ഞു. സ്വന്തം മൈതാനത്ത് ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിംഗ്സിനോട് 103 റണ്സിന് തോറ്റ് ചെന്നൈ നാണംകെടുകയും ചെയ്തു. ബാറ്ററെന്ന നിലയില് ഒരു സംഭാവനയും നല്കാന് ഇതുവരെ ഹാര്ദ്ദിക്കിനായിട്ടില്ല. ബൗളിങ്ങിലും സീസണില് പരാജയമായി മാറി.
മുംബൈയുടെ അതികായനായ രോഹിത് ശര്മയെ നായകസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയതോടെയാണ് മുംബൈയുടെ കഷ്ടകാലത്തിന് തുടക്കമായത്. ആരാധകര് ഈ തീരുമാനത്തോടെയാണ് ടീമില് നിന്നും അകന്നത്. സൂര്യകുമാര് യാദവ്, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര എന്നിവര് നിറം മങ്ങിയതും സീസണില് തിരിച്ചടിയായി. 2028ന് മുന്നോടിയായുള്ള മെഗാ താരലേലത്തില് ഹാര്ദ്ദിക്കിനെ മുംബൈ ഒഴിവാക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഇതോടെ ഉയര്ന്നിരിക്കുകയാണ്. 2028ല് വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ ടീമിലെത്തിക്കാനും സൂര്യകുമാര് യാദവിനെയോ തിലക് വര്മയേയോ നായകനാക്കാനുമാകും മുംബൈയുടെ തീരുമാനം.