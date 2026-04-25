ശനി, 25 ഏപ്രില്‍ 2026
ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്; വിമർശകർക്ക് മറുപടിയുമായി മുൻ മുംബൈ കോച്ച് റോബിൻ സിംഗ്

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ശനി, 25 ഏപ്രില്‍ 2026 (19:56 IST)
ഐപിഎല്‍ 2026ല്‍ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിംഗ്‌സിനെതിരെ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിന് ഏറ്റ വലിയ തോല്‍വിക്ക് പിന്നാലെ നായകന്‍ ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യക്കെതിരെ ഉയര്‍ന്ന വിമര്‍ശനങ്ങളില്‍ താരത്തിന് പിന്തുണയുമായി മുന്‍ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് പരിശീലകനായ റോബിന്‍ സിങ്. ടീമിന്റെ പരാജയത്തിന് ഒരാളെ മാത്രം കുറ്റക്കാരനാക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട്.

ചെന്നൈക്കെതിരെ 103 റണ്‍സിന്റെ കനത്ത തോല്‍വി ഏറ്റ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിന്റെ ബാറ്റിംഗ് തകര്‍ന്നടിഞ്ഞിരുന്നു. 208 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്‍ന്ന മുംബൈയ്ക്ക് സൂര്യകുമാര്‍ യാദവും തിലക് വര്‍മ്മയും ഒഴികെ ആരും കാര്യമായ സംഭാവന നല്‍കാനായില്ല. ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ ഡക്കിനാണ് പുറത്തായത്.ഇതിന് പിന്നാലെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും ക്രിക്കറ്റ് വൃത്തങ്ങളിലുമായി ഹാര്‍ദിക്കിന്റെ നായകത്വത്തെയും വ്യക്തിഗത പ്രകടനത്തെയും കടുത്ത വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.


എന്നാല്‍ ഹാര്‍ദിക് മാത്രമല്ല പരാജയപ്പെട്ടത്, ടീം തോല്‍ക്കുമ്പോള്‍ ടീമിലെ മറ്റ് പരിചയസമ്പന്നരായ ബാറ്റര്‍മാര്‍ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യമാണ് റോബിന്‍ സിങ് ചോദിക്കുന്നത്. തോല്‍വിയുടെ മുഴുവന്‍ ഉത്തരവാദിത്വവും നായകനില്‍ ചുമത്തുന്നത് എളുപ്പവഴിയാണെന്നും റോബിന്‍ സിങ് പറഞ്ഞു.

എന്തിനാണ് അന്തരാഷ്ട്ര തലത്തില്‍ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു താരത്തെ ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുന്നത്. ബാറ്റര്‍മാര്‍ക്ക് നേടാനാകുന്ന വിജയലക്ഷ്യമായിരുന്നില്ലെ. ഓരോ കളിക്കാരനും അതില്‍ റോളില്ലെ. ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളില്‍ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവിനെ പോലുള്ള പരിചയസമ്പന്നര്‍ക്ക് ഹാര്‍ദ്ദിക്കിന് ഉപദേശങ്ങള്‍ നല്‍കാമായിരുന്നില്ലെ എന്നും റോബിന്‍ സിങ് ചോദിക്കുന്നു.


