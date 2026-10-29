'എല്ലാം ഞാൻ കാരണം'; നെതന്യാഹുവിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയത്തിന്റെ പേറ്റന്റ് അടിച്ചുമാറ്റി ട്രംപ്
US President Donald Trump
ഇസ്രയേൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ സഖ്യം വിജയിക്കാൻ കാരണം താനാണെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നെതന്യാഹുവിന്റെ മുന്നണി മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്താണ് ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദം.
ട്രംപ് പറഞ്ഞത്
താൻ നെതന്യാഹുവിനെ പിന്തുണച്ചതോടെയാണ് ഇസ്രയേലിൽ കാര്യങ്ങൾ മാറിമറിഞ്ഞതെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. താൻ പിന്തുണച്ചതോടെ ദയനീയ തോൽവിക്ക് പകരം നെതന്യാഹു വിജയിക്കുകയോ ഒപ്പമെത്തുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തിയെന്ന് ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ കുറിച്ചു. 'പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് ബിബി നെതന്യാഹുവിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ കാര്യങ്ങൾ ആകെ മാറിമറിഞ്ഞു. ഒരു മികച്ച പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുമായിരുന്ന ദയനീയ പരാജയത്തിന് പകരം, ഇപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ തിരിച്ചുവരവിനും സമനിലയ്ക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നെതന്യാഹുവിന്റെ വിജയത്തിന് പോലും വഴിവയ്ക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു! മധ്യപൂർവേഷ്യയ്ക്കും ഇസ്രായേലിനും അമേരിക്കയ്ക്കും നന്മമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റെ പിന്തുണയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത്!' ട്രംപ് കുറിച്ചു.
ഇസ്രയേലിൽ വീണ്ടും നെതന്യാഹു
ഇസ്രയേൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ ലികുഡ് പാർട്ടി. 90 ശതമാനം വോട്ട് എണ്ണിതീർന്നപ്പോൾ നെതന്യാഹുവിന്റെ മുന്നണിക്ക് 53 സീറ്റുണ്ട്. 61 സീറ്റുകളാണ് ഇസ്രയേൽ പാർലമെന്റിൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടത്. 53 സീറ്റുകൾ നെതന്യാഹുവിന്റെ മുന്നണി ഉറപ്പിച്ചപ്പോൾ ഐസെൻകോട്ടിന്റെ പ്രതിപക്ഷ ബ്ലോക്കിന് 48 സീറ്റുകളാണുള്ളത്. കേവല ഭൂരിപക്ഷം ആർക്കും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായ നെതന്യാഹുവിന്റെ ബ്ലോക്കിന് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാം. Also Read: നെതന്യാഹുവിനെ പുറത്താക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം അറബ് പാർട്ടികളെ ഒപ്പം നിർത്തുമോ? ഇസ്രയേലിൽ ഉദ്വേഗം