ചൊവ്വ, 17 മാര്‍ച്ച് 2026
Ishan Kishan : പാറ്റ് കമ്മിൻസിന് പരിക്ക്: ഐപിഎല്ലിൽ ഹൈദരാബാദിനെ നയിക്കാൻ ഇഷാൻ കിഷൻ

കമ്മിന്‍സിന് ഐപിഎല്ലിന്റെ ആദ്യ ഘട്ട മത്സരങ്ങള്‍ നഷ്ടമാകുമെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 17 മാര്‍ച്ച് 2026 (09:06 IST)
വരാനിരിക്കുന്ന ഐപിഎല്‍ 2026 സീസണില്‍ സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിനെ നയിക്കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം ഇഷാന്‍ കിഷന്‍ എത്തിയേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ടീമിന്റെ സ്ഥിരം നായകന്‍ പാറ്റ് കമ്മിന്‍സ് പരിക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മാനേജ്മെന്റ് ഇത്തരമൊരു നീക്കത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത്. കമ്മിന്‍സിന്റെ അഭാവത്തില്‍ ടീമിനെ ആര് നയിക്കുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന അനിശ്ചിതത്വങ്ങള്‍ക്കാണ് ഇതോടെ ഏകദേശ ധാരണയായത്.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി പുറംവേദനയെ (Back Injury) തുടര്‍ന്ന് വിശ്രമത്തിലായിരുന്ന കമ്മിന്‍സിന് ഐപിഎല്ലിന്റെ ആദ്യ ഘട്ട മത്സരങ്ങള്‍ നഷ്ടമാകുമെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്ററായ ഇഷാന്‍ കിഷനെ താല്‍ക്കാലിക നായകനായി നിയമിക്കാനാണ് ഹൈദരാബാദ് ഫ്രാഞ്ചൈസി ആലോചിക്കുന്നത്. യുവതാരം അഭിഷേക് ശര്‍മ്മയുടെ പേരും നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയര്‍ന്നു കേട്ടിരുന്നെങ്കിലും, ഇഷാന്റെ നായകത്വത്തിലുള്ള പരിചയസമ്പത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് തുണയായത്.

നേരത്തെ ജാര്‍ഖണ്ഡിനെ സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഇഷാന്‍ കിഷന്റെ ക്യാപ്റ്റന്‍സി മികവ് ഏറെ പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കൂടാതെ, ഈ വര്‍ഷം നടന്ന ടി20 ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യക്കായി നടത്തിയ തകര്‍പ്പന്‍ പ്രകടനവും താരത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പണിംഗില്‍ അഭിഷേക് ശര്‍മ്മ-ട്രാവിസ് ഹെഡ് സഖ്യം തുടരുമ്പോള്‍, ഇഷാന്‍ മൂന്നാം നമ്പറില്‍ ബാറ്റ് ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത.

കമ്മിന്‍സ് എപ്പോള്‍ ടീമിനൊപ്പം ചേരുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയോ സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് മാനേജ്മെന്റോ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം നല്‍കിയിട്ടില്ല. ഐപിഎല്‍ 2026-ലെ ഹൈദരാബാദിന്റെ ആദ്യ മത്സരം മാര്‍ച്ച് 28-ന് റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരുവിനെതിരെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഇഷാന്‍ നായകനായി എത്തുകയാണെങ്കില്‍ താരത്തിന്റെ ഐപിഎല്‍ കരിയറിലെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിനാകും ക്രിക്കറ്റ് ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക.




അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :