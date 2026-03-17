ചെന്നൈക്കിട്ട് സൺ ടിവിയുടെ ആപ്പ്, രജനി ഗാനങ്ങൾ പ്രമോകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ വിലക്ക്

രേണുക വേണു|
Last Modified ചൊവ്വ, 17 മാര്ച്ച് 2026 (14:11 IST)
ചെന്നൈ: ഐപിഎല് സീസണിന് തൊട്ടുമുന്പ്, ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും ചര്ച്ചയായ നിയമപോരാട്ടത്തില് ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിംഗ്സിന് കനത്ത തിരിച്ചടി. സൂപ്പര് താരം രജനീകാന്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളിലെ ഗാനങ്ങള് പ്രൊമോഷണല് വീഡിയോകളില് ഉപയോഗിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സണ് ടിവി ഫയല് ചെയ്ത ഒരു കോടി രൂപയുടെ മാനനഷ്ടക്കേസിനെ തുടര്ന്ന്, വിവാദമായ വീഡിയോകള് സിഎസ്കെ നീക്കം ചെയ്തു.
സണ്റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് ഉടമകളായ സണ് ടിവി നെറ്റ്വര്ക്ക്, മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിലാണ് സിഎസ്കെക്കെതിരെ പകര്പ്പവകാശ ലംഘനത്തിന് കേസ് ഫയല് ചെയ്തത്. 'ജയിലര്', 'ജയിലര് 2', 'കൂലി' എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ ഗാനങ്ങള് അനുമതിയില്ലാതെ സോഷ്യല് മീഡിയ പോസ്റ്റുകളിലും ജേഴ്സി വില്പന പ്രൊമോകളിലും ഉപയോഗിച്ചുവെന്നതാണ് സണ് പിക്ചേഴ്സിന്റെ പ്രധാന ആരോപണം. ഈ ചിത്രങ്ങളുടെ പകര്പ്പവകാശം സണ് ടിവിക്കാണ്; അത് വാണിജ്യ ലക്ഷ്യങ്ങള്ക്ക് ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്നും കോടതിയില് ബോധിപ്പിച്ചു.
കോടതി നടപടികള് ഗൗരവമായെടുത്ത് സിഎസ്കെ അധികൃതര് സത്യവാങ്മൂലം സമര്പ്പിക്കുകയും വിവാദ വീഡിയോകള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് നിന്ന് പൂര്ണമായി നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇനിമുതല് കൃത്യമായ ലൈസന്സ് ഇല്ലാതെ സണ് പിക്ചേഴ്സിന്റെ ഗാനങ്ങള് ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന ഉറപ്പും നല്കി. എന്നാല്, ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോകള് മൂന്നാം കക്ഷികള് പുനഃപ്രചരിപ്പിച്ചാല് ഉത്തരവാദിത്തം തങ്ങള്ക്കില്ലെന്നും ടീം വ്യക്തമാക്കി.
ഗാനങ്ങള് ഉപയോഗിക്കാന് മ്യൂസിക് ഏജന്സികള് വഴി ലൈസന്സ് നേടുന്ന ശ്രമത്തില് സണ് ടിവി ഇടപെടരുതെന്ന് സിഎസ്കെ കോടതിയില് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്വമേധയാ വീഡിയോകള് നീക്കിയ സാഹചര്യത്തില് കോടതി താല്ക്കാലിക സ്റ്റേ ഒഴിവാക്കി. ഒരു കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാര ആവശ്യം പിന്വലിക്കണമോ എന്ന് 2026 ഏപ്രില് 6-നകം അറിയിക്കാന് ജസ്റ്റിസ് സണ് ടിവിയോട് നിര്ദ്ദേശിച്ചു.