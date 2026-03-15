എതിരാളികൾ വൈഭവിനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, ഇത്തവണത്തെ ഐപിഎൽ സീസൺ എളുപ്പമാകില്ല, സൂര്യവൻഷിക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി റോബിൻ ഉത്തപ്പ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 15 മാര്ച്ച് 2026 (10:36 IST)
വെറും 14 വയസ്സില് ഐപിഎല്ലില് അരങ്ങേറി അരങ്ങേറ്റ സീസണില് തന്നെ സെഞ്ചുറി സ്വന്തമാക്കി ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ച പ്രതിഭയാണ് രാജസ്ഥാന് റോയല്സ് താരം വൈഭവ് സൂര്യവന്ഷി. ഐപിഎല്ലിന് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ ജൂനിയര് ടീമുകള്ക്കായും വൈഭവ് മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു. ഇത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തില് ലോകവേദികളില് മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയിട്ടുള്ള വൈഭവിനെ ദേശീയ ടീമില് ഉള്പ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്. കാര്യങ്ങള് ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണെങ്കിലും ഇത്തവണത്തെ ഐപിഎല് സീസണ് വൈഭവിന് എളുപ്പമാവില്ലെന്ന് പറയുകയാണ് മുന് ഇന്ത്യന് താരമായ റോബിന് ഉത്തപ്പ.
കഴിഞ്ഞ 12 മാസമായി വൈഭവിന്റെ ഓരോ മത്സരവും ഞാന് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അവനൊരു പ്രതിഭാസമാണ്, സംശയമില്ല. എന്നാല് അവന്റെ ബാറ്റിംഗ് കാണുമ്പോള് ഭാഗ്യം കൂടി അവനൊപ്പം നില്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സീസണ് പോലെ എളുപ്പമാവില്ല വൈഭവിന് ഇത്തവണത്തെ സീസണ്. റോബിന് ഉത്തപ്പ പറയുന്നു.
രാജസ്ഥാന് റോയല്സിനായി കഴിഞ്ഞ സീസണില് ഐപിഎല്ലില് അരങ്ങേറിയ വൈഭവ് നേരിട്ട ആദ്യ പന്ത് തന്നെ സിക്സര് പറത്തിയാണ് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്സിനെതിരെ 35 പന്തില് സെഞ്ചുറി നേടി ഐപിഎല്ലിലെ വേഗമേറിയ സെഞ്ചുറിയുടെ റെക്കോര്ഡും താരം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. 2025ലെ ഐപിഎല് സീസണില് 7 മത്സരങ്ങളില് നിന്നായി 205. 55 സ്ട്രൈക്ക്റേറ്റില് 252 റണ്സാണ് വൈഭവ് സ്വന്തമാക്കിയത്.