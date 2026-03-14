രാജസ്ഥാൻ പേരിൽ മാത്രം, സത്യത്തിൽ പരാഗ് റോയൽസ്, പ്രധാന കളികളെല്ലാം അസമിൽ, സഞ്ജു പോന്നത് നന്നായി

രേണുക വേണു|
Last Modified ശനി, 14 മാര്ച്ച് 2026 (09:20 IST)
ഐപിഎല് 2026ലെ ആദ്യഘട്ട ഷെഡ്യൂള് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ രാജസ്ഥാന്റെ പ്രധാനമത്സരങ്ങളുടെ വേദിയെ ചൊല്ലി വിവാദം. ടൂര്ണമെന്റിലെ പ്രധാന ടീമുകളായ ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിംഗ്സ്, മുംബൈ ഇന്ത്യന്സ്, ആര്സിബി ടീമുകള്ക്കെതിരെ രാജസ്ഥാന് ആദ്യഘട്ട ഷെഡ്യൂളില് മത്സരങ്ങളുണ്ട്. ഐപിഎല്ലിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശക്തരായ ഈ ടീമുകള്ക്കെതിരെ പക്ഷേ വേദിയാകുന്നത് രാജസ്ഥാനിലെ സവായ് മാന്സിങ് സ്റ്റേഡിയമല്ല. പകരം ഗുവാഹട്ടിയിലാണ് മത്സരം. ഈ തീരുമാനം വന്നതിന് പിന്നാലെ രാജസ്ഥാന് ആരാധകര് നിരാശയിലാണ്.
രാജസ്ഥാന് റോയല്സ് എന്ന പേരുമിട്ട് ടൂര്ണമെന്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സരങ്ങള് പോലും രാജസ്ഥാനില് കളിക്കാതിരിക്കുന്നതിലെ ന്യായമാണ് ആരാധകര് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ഗുവാഹട്ടി രാജസ്ഥാന് റോയല്സ് റിയാന് പരാഗിന്റെ നാടാണ്. പക്ഷേ ടീമിന്റെ പേര്, ഫാന്ബേസ് എല്ലാം രാജസ്ഥാനിലാണ് എന്ന് ടീം ഉടമകള് മറക്കരുതെന്ന് ആരാധകര് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പറയുന്നു.
രാജസ്ഥാനും ഗുവാഹട്ടിയും രണ്ടറ്റത്താണെന്നും ഇങ്ങനെയാണോ ഒരു ടീമിന്റെ ഫാന് ബേസിനോട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ആരാധകര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്.
റിയാന് പരാഗിനെ ടീമില് നിലനിര്ത്താനായി എല്ലാം ചെയ്ത ടീം മാനേജ്മെന്റ് റിയാന് പരാഗ് നായകനായതോടെ റിയാന് റോയല്സായി മാറിയെന്ന് വിമര്ശിക്കുന്നവരും കുറവല്ല.